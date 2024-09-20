Вчителі в Україні заробляють менше, ніж кур’єри: чи планують підвищувати зарплати працівникам освіти

Бути працівником однієї з бюджетних галузей в Україні зараз не престижно. І це факт. Зокрема вчителі попри свою титанічну працю отримують середню зарплатню в розмірі лише 12 тис. грн. Що вже казати про молодих педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів, які заробляють ледь більше 6 тис. грн.

Тим часом представники професій, що вимагають значно нижчої кваліфікації, зокрема кур’єри, офіціанти тощо, заробляють по 20-30 тис. грн на місяць. Хоча робота вчителя значно складніша і пов’язана з величезною відповідальністю. Особливо це стосується класних керівників, які працюють фактично 24/7.

Про підвищення зарплат освітянам в уряді говорять вже не перший рік. Проте суттєвих зрушень досі немає. Не в останню чергу причиною цього є війна. За словами нардепки та голови комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласої більша частина державних коштів зараз іде на військові потреби та погашення зовнішнього боргу.

Як стверджує міністр освіти України Оксен Лісовий зарплата вчителів згідно із прийнятим у 2023 році Законом «Про освіту» мала б сягати принаймі 24 тис. грн. Наблизитися до цієї цифри в уряді планували вже цього року шляхом проведення індексації зарплати у січні та квітні. Так якщо в січні зарплати дійсно трохи підвищили, то на квітневу індексацію в бюджеті грошей вже не вистачило.

Як стверджує експерт з економіки Олег Пендзин, підвищення зарплати бюджетникам, зокрема вчителям напряму залежить індексації прожиткового мінімуму. Та згідно з проектом бюджету на 2025 рік таких планів в уряду немає. То як же стримати українських вчителів від перекваліфікації та виїзду за кордон?

Вирішення цієї проблеми запропонував заступник голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергій Романюк. За його словами, якщо держава не може дати освітянам обіцяну зарплату у 24 тис. грн, можна запропонувати їм повернути ці кошти протягом кількох років після закінчення війни. Втім у Верховної Ради є ще 2 місяці до прийняття бюджету, тож можливо до таких хитрощів вдаватися і не доведеться.