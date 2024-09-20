В Україні готують справжню житлову революцію: реконструкція «хрущовок» вже не за горами

В Україні створили нову структуру, що буде займатися зокрема житловими проблемами переселенців. Національний інститут житла, заснований Норвезькою радою у справах біженців, буде всіляко сприяти збільшенню кількості доступного для ВПО житла. Також ця організація дбатиме про розселення людей, чиї домівки були пошкоджені чи зруйновані внаслідок військових дій.

Про заснування в Україні такої структури повідомили в Мінреінтеграції. У відомстві додали, що Національний інститут житла виконуватиме також функції аналітичного, дослідницького та інноваційного осередку. Зокрема до його завдань входитиме:

регулярне проведення всеукраїнських опитувань;

збір інформації про житловий фонд України, включаючи всі види доступного житла, зокрема у постраждалих від війни регіонах.

Усі отримані дані будуть розміщені на спеціально створеній онлайн-платформі, яка полегшить місцевим та міжнародним партнерам пошук житлових рішень для переселенців.

Також Національний інститут житла буде виконувати функцію дорадчого органу при Кабінеті міністрів України. Його функції в цій ролі будуть такими:

глибоке вивчення житлового законодавства України;

здійснення консультаційної підтримки у підготовці реформ та розробці цільових програм.

Та крім новини про створення нової структури, що займатиметься житловими питаннями, українці нещодавно дізналися й про інше нововведення, яке також може суттєво вплинути на їх житлові умови. Зокрема вже до кінця 2024 року на розгляд парламенту можуть представити законопроект, що стосуватиметься реконструкції старого житла. Згідно з цим документом оновленню підлягатимуть старі та аварійні будинки, в тому числі так звані «хрущовки». Таких об’єктів в Україні зараз налічується понад 60 тис.

Реконструкція та модернізація житлових об’єктів буде включати в себе заміну вікон, комунікацій та різноманітного інженерного обладнання, утеплення фасадів, а також створення пандусів й інших зручностей маломобільних людей. При при цьому не виключається, що деякі будинки, які буде складно реконструювати, просто знесуть та побудуть на їх місці нові.