Як змінити тариф і дізнатися, куди йдуть ваші гроші: абонентам «Київстар» дали чітку інструкцію

Провідний мобільний оператор України «Київстар» пропонує своїм абонентам цілу низку найрізноманітніших тарифів. Вони відрізняються між собою кількістю СМС, інтернету, безкоштовних хвилин у мережі та на інших операторів, а також наявністю додаткових послуг. Таким чином кожен клієнт компанії може обрати собі найзручніший тарифний план, який максимально задовільнятиме його потреби.

Як змінити тариф на інший?

Якщо ваш стиль користування телефоном змінився і поточний тариф більше не задовільняє ваших потреб, його можна легко змінити. Для абонентів «Київстар» є кілька способів це зробити, зокрема:

звернувшись до консультанта у магазині оператора;

у розділі «Тарифи» на офіційному сайті компанії «Київстар»;

зателефонувавши за номером 477 або 466;

з допомогою коду 477*1;

в розділі «Усі тарифи» мобільного застосунку «Мій Київстар».

Як дозамовити окремі послуги?

Буває так, що попри оптимально підібраний тарифний план, у користувача передчасно закінчилися хвилини, СМС чи гігабайти. Щоб «дотягнути» до кінця місяця «Київстар» дає можливість в будь який час дозамовити ті чи інші послуги. Зробити це можна наступними способами:

скориставшись послугами консультанта магазину «Київстар»;

з допомогою коду 477*202;

у додатку «Мій Київстар»;

зателефонувавши до контакт-центру оператора.

Як перевірити, на що йдуть ваші гроші?

Часом трапляються ситуації, що з рахунків клієнтів періодично зникають певні суми. Найчастіше причиною виникнення такої проблеми є користування певними послугами, про придбання яких абонент міг вже забути. Проте клієнти «Київстар» завжди можуть перевірити всю інформацію про свій тарифний план та дізнатися, куди йдуть їхні гроші. Дізнатися ці дані можна так:

скориставшись запитом *100*01*2#;

на сайті «Київстар» у розділі Тарифи (лише після авторизації);

з допомогою коду 466*66;

у мобільному застосунку оператора.

У «Київстар» підкреслили, що дбають про кожного зі своїх абонентів і завжди готові допомогти у виборі оптимального тарифу, який задовільнить усі їх бажання й потреби.