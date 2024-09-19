Женщина подала в суд на собственного сына: он будет содержать ее вплоть до смерти

В Украине суд обязал гражданина платить алименты собственной матери. Отныне пенсионерка до конца жизни будет получать четверть от всех доходов своего сына. Такое решение принял Хортицкий районный суд города Запорожья.

Оказывается согласно статье 51 Конституции и части 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины обязанность заботиться о нетрудоспособных лицах возлагается на их совершеннолетних детей. А поскольку муж не хотел добровольно помогать своей матери, она подала на него в суд.

В своем иске женщина указала, что получает очень маленькую пенсию, которой не хватает на удовлетворение всех ее потребностей. Муж и дочь пенсионерки давно умерли. Зато у нее осталось двое сыновей, один из которых заботится о матери, а другой вообще не помогает. Именно на него женщина и подала в суд, требуя алименты в размере трети всех заработков сына.

Однако ни на одно из судебных заседаний пенсионерка не явилась, подав прошение о рассмотрении дела и принятии решения без ее участия. Ответчик также ни разу не показался в суде, хотя по данному делу было проведено аж три заседания – 14 августа, 30 августа и 10 сентября. Как говорится в материалах дела, мужчина был соответствующим образом уведомлен о судебных заседаниях, но умышленно проигнорировал их.

Судья был вынужден принять решение без участия обеих сторон процесса. Он пришел к выводу, что ответчик таки обязан платить алименты своей матери, и все же не удовлетворил требований истицы полностью. Ведь мать просила назначить ей на содержание треть всех доходов сына, а судья уменьшил сумму алиментов до 25%. Таким образом с 7 августа 2024 года и до смерти истицы ее сын обязан каждый месяц платить в качестве алиментов четвертую часть от всех своих доходов.