Графики отключений вернутся уже этой осенью: когда останемся без света

Вот уже несколько недель украинцы наслаждаются свободным доступом к электроэнергии и многие уже успели забыть об отключениях, как о страшном сне. Однако согласно прогнозам экспертов энергетической отрасли расслабляться нам еще рано. Вскоре в Украине снова начнут выключать свет и произойдет это очень скоро.

Снова привыкать к почасовым отключениям электроэнергии украинцам придется уже этой осенью. Скорее всего дефицит в энергосистеме начнет возникать как только среднесуточная температура упадет ниже 0°. А согласно прогнозу синоптиков такое похолодание в Украине ожидается уже в начале ноября.

Графики отключения будут возвращаться постепенно. Сначала электричества не будет лишь несколько часов в сутки. Но с приближением зимы совокупное время отключений будет увеличиваться. В общем чем холоднее будет становиться на улице, тем больше очередей будут применять энергетики.

Назвать точный день, когда начнут выключать свет, энергетики пока не могут. Ведь в этом вопросе многое зависит от действий врага. Если россия снова будет атаковать наши электростанции и пытаться нанести ущерб энергетической инфраструктуре, плановые отключения света могут вернуться и раньше. А сроки отсутствия света будут зависеть от того, какое количество энергообъектов будет повреждено и сколько времени понадобится, чтобы их отремонтировать.

Несмотря на все эксперты энергетической отрасли убеждены, что украинцам стоит уже сейчас готовиться к возвращению графиков отключения. Ведь осень-осень, а зимой избежать дефицита в сети точно не удастся. Поэтому потребителям советуют позаботиться о наличии дополнительных источников света и энергии, в частности фонариков, повербанков, генераторов, экофло и тому подобное.

Также не лишним будет запастись охлаждающими аккумуляторами, термосумками или сумками-холодильниками. Ведь во время длительных отключений еда в холодильниках может быстро портиться и такие полезные гаджеты непременно пригодятся каждому.