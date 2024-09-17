В Украине изменят минимальный и максимальный возраст для водителей, а еще срок действия водительского удостоверения

Впервые о том, что украинских водителей ждет много изменений, заговорили еще в 2022 году. В это время Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому должен быть изменен максимальный и минимальный возраст для водителей. Все для того, чтобы выполнить Соглашение между Украиной и Евросоюзом. Однако прошло уже более двух лет, а проект до сих пор не утвержден. Нардепы не могут окончательно его принять, ведь не сходятся по многим спорным вопросам.

Проект будет утвержден в ближайшее время

О том, что данный проект рано или поздно будет утвержден, сообщает заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Он отмечает, что у нардепов нет выбора — им остается дойти до совместного решения.

Когда же законопроект будет принят, то могут вступить в действие следующие изменения:

Появятся новые категории транспортных средств: например, будет мопед – АМ (максимальная скорость 45 км/ч). Малые мотоциклы А1 и А2 с разграничением мощности. Большие спортивные мотоциклы – А и квадроциклы В1. Изменится срок действия водительского удостоверения. Права будут выдавать на 10 лет (речь о категории В). Это также означает, что до 19 января 2033 года всем водителям нужно будет получить новые водительские права. Также планируется нормировать минимальный и максимальный возраст для водителей.

“Минимальный возраст в Украине, разрешенный для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения на право управления легковыми автомобилями – 18 лет. С 16 лет можно открыть категории мопедов и мотоциклов, а с 21 года – другие категории”, — добавляют эксперты.

Как именно изменят этот возраст, и будут ли кардинально менять неизвестно.