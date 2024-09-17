В Україні розширять перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїжджати закордон

Відколи запроваджено воєнний стан українським чоловікам заборонено виїжджати закордон. Виключення лише деякі чоловіки, які мають відстрочку: багатодітні, особи з інвалідністю, опікуни та інші категорії з повним переліком яких можна ознайомитися в законі про мобілізацію. Проте днями, з’явилася інформація, що за кордон зможе виїжджати ще одна категорія чоловіків. Мова про діячів культури, які їдуть на концерти, вистави та інші схожі дійства. Про це говорить міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Мета — популяризація України закордоном

Урядовець зазначає, що популяризувати українську культуру важливо в будь-який час і тим паче в період війни, коли потрібно, щоб про нас щоденно пам’ятали.

“Завдання міністерства — створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки”, – заявив міністр.

Ба більше, міністр зазначає, що фінансуванням таких поїздок можуть зайнятися західні партнери. Звісно, якщо серйозно взятися за це питання.

“Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це”, – додав Точицький.

Зазначимо, що Микола Точицький отримав посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України зовсім нещодавно — 5 вересня 2024 року.

Хто ще може виїжджати закордон?

Окрім осіб, які мають відстрочку, виїжджати закордон можуть також волонтери користуючись програмою “Шлях”. Для цього, звісно ж потрібно надати багато необхідних документів, щоб довести свою волонтерську діяльність. Волонтери скаржаться, що через недобросовісних українців, які прикидаються волонтерами й за гроші виїжджають з країни аби більше не повернутись, справжнім волонтерам виїхати дедалі важче. Це питання Уряд теж має вирішити. Тобто зробити процес ідентифікації справжнього волонтера чітким, простим і таким, щоб його неможливо було обійти нечесними способами.