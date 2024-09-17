В Україні змінять мінімальний та максимальний вік для водіїв, а ще термін дії водійського посвідчення

Вперше про те, що на українських водіїв та водійок чекає багато змін заговорили ще у 2022 році. Саме тоді Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт згідно з яким має бути змінено максимальний та мінімальний вік для водіїв. Все заради того, аби виконати Угоду між Україною та Євросоюзом. Однак, пройшло вже більше двох років, а проєкт ще досі не затверджений. Нардепи не можуть його остаточно прийняти, адже не сходяться по багатьох спірних питаннях.

Проєкт буде затверджено найближчим часом

Про те, що даний проєкт рано, чи пізно буде затверджено повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий. Він зазначає, що у нардепів немає вибору — їм лише залишається дійти до спільного рішення.

Коли ж законопроєкт буде прийнято, то можуть вступити в дію наступні зміни:

З’являться нові категорії транспортних засобів: наприклад, буде мопед – АМ (максимальна швидкість 45 км/год). Малі мотоцикли А1 та А2 з розмежуванням потужності. Великі спортивні мотоцикли — А, та квадроцикли В1. Зміниться термін дії водійського посвідчення. Права видаватимуть на 10 років (мова про категорію В). Це також означає, що до 19 січня 2033 року всім водіям та водійкам потрібно буде отримати нові водійські посвідчення. Також планують унормувати мінімальний та максимальний вік для водіїв і водійок.

“Мінімальний вік в Україні, дозволений для складання іспитів на отримання посвідчення водія на право керування легковими автомобілями – 18 років. З 16 років можна відкрити категорії мопеди та мотоцикли, а з 21 року – інші категорії”, – додають експерти.

Як саме змінять цей вік, та чи кардинально змінюватимуть наразі невідомо.