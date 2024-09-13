Долар знову взяв курс на зростання: скільки коштуватиме «американець» наступного тижня

В українських банках та обмінниках незабаром суттєво здорожчає долар. Про це в один голос говорять експерти валютного ринку. Найбільший стрибок курсу очікується протягом наступного тижня – з 16 до 22 вересня. Вартість долара у продажу може зрости до 41,8 грн.

Протягом поточного тижня курс американської валюти в банках України тримався у межах розумного. Не було ані різких стрибків, ані падіння вартості долара. Причому це стосується як курсу покупки, так і курсу продажу.

Зокрема 12 вересня українські банки купували долари в середньому по 41,1 грн, а продавали по 41,5 грн. Але експерти стверджують, що протягом наступного тижня на ринку пануватиме тенденція до здорожчання американця.

Що ж стосується обмінників, тут прогнозують відчутне зниження курсу купівлі. Натомість продавати долар в обмінних пунктах країни будуть значно дорожче, ніж зараз.

Відтак з понеділка курс долара в обмінниках триматиметься в межах від 41,2 до 41,8 грн. При цьому загальна ситуація на валютному ринку буде контрольованою. Курс звісно коливатиметься, проте не виходитиме за межі допустимого коридору.

Таким чином можна зробити висновок, що так званий «режим гнучкості», якого зараз дотримується Національний банк, дає позитивні результати. Як цього приводу зазначив голова департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, попри тенденцію до здорожчання долара, ситуація на валютному ринку протягом наступного тижня залишатиметься адекватною та притомною.

Зокрема можна не боятися хаотичних стрибків курсу. Усі пов’язані з цим ризики практично виключені. І хоч курс стабільно рухатиметься вгору, його зростання відбуватиметься у чіткій відповідності до прогнозів і не стане ні для кого несподіванкою.

А це означає, що українцям не обов’язково бігти в обмінники та скуповувати долари ледве зачувши про підвищення курсу. Адже протягом наступного тижня курс може підскочити хіба що на кілька копійок.