В Україні збільшились тарифи на комуналку: Держстат опублікував шокуючі дані

Напередодні опалювального сезону все більше українців задумується про те, як пережити цей складний період та не влізти в борги за комуналку. Адже що не кажіть, а вартість комунальних послуг з минулого року суттєво зросла. Зокрема вдарили по гаманцю українців нові тарифи за електроенергію та деякі інші послуги, пов’язані з утриманням житла.

Які комунальні послуги здорожчали?

Згідно з даними Державної служби статистики, із серпня 2023-го до серпня 2024 року тарифи на комунальні послуги в Україні зросли на 18,5%.

Лідером за здорожчанням стала звісно ж електроенергія. З червня ціна 1 кіловата зросла з 2,16 грн до 4,32 грн. Загалом же протягом минулого року вартість цієї комунальні послуги збільшилась на 63,6%.

Щоправда, зараз українці можуть власноруч зменшити свої витрати на електроенергію майже вдвічі. Для цього потрібно придбати багатозонний лічильник та перейти на спеціальний тариф, за яким у нічні години 1 кіловат розраховується із 50% знижкою.

Окрім електроенергії суттєво зросли витрати українців і на деякі інші житлово-комунальні послуги:

на 9% – вартість управління багатоквартирними будинками;

на 5,4% – тариф на вивезення сміття;

на 3,8% – витрати на утримання та ремонт житла.

Згідно з даними Держстату, на минулорічному рівні залишилися лише тарифи на водопостачання та водовідведення, газ, опалення та гарячу воду. Причому тарифи на газ залишатимуться незмінним протягом всього опалювального сезону 2024-2025 років. Тож якщо газ і здорожчає, то не раніше травня 2025 року.

Українцям також розповіли про нововведення, що стосується тарифів на комунальні послуги. Незабаром в Україні з’явиться спеціальний інструмент за допомогою якого українці зможуть у зручному форматі дізнаватися про актуальні тарифи, а також укладати договори із постачальниками комунальних послуг. Цей інструмент називатиметься Єдиною платформою житлово-комунальних послуг. Про запуск цього сервісу оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.