В Україні оновлено перелік товарів, які не можна пересилати Новою Поштою та Укрпоштою

Якщо зайти на сайт будь-якого поштового оператора, то можна знайти перелік товарів, які заборонено відправляти, або ж можна, але дотримуючись певних чітких правил. Однак, починаючи з 10 вересня 2024 року старі правила більше не діють. Точніше їх доповнено та оновлено. Наприклад, тепер, якщо ви відправляєте продукти харчування, то орієнтуватися потрібно не на загальний термін їх придатності, а на кінцеву дату його закінчення. Пропонуємо розглянути всі оновлення трохи детальніше.

Нові правила вже затвердив Кабмін

Раніше заборонено було відправляти продукти термін придатності яких не перевищує 10 днів. Тепер же можна відправляти такі продукти, з умовою, що на планову дату доставки термін їх придатності буде не вичерпано. І водночас не можна пересилати продукти з терміном придатності більше ніж 10 днів, але якщо на момент доставки цей термін спливає.

Зміни стосуються й інших нюансів, наприклад:

Оголошену вартість потрібно прописувати лише в гривнях і не тільки у цифрах, а й словами. З’явилася категорія товарів пересилаючи які потрібно робити їх детальний опис. Сюди входять ювелірні прикраси, колекційні та інвестиційні монети тощо. Є товари, які категорично заборонено пересилати поштою. Це готівка, зброя, тютюнові вироби, алкогольні напої, де вміст спирту більше ніж 8,5%. Токсичні речовини: ртуть, різноманітна хімія тощо. До переліку заборонених товарів належать й отруйні рослини, а ще тварини.

Якщо працівники пошти зафіксували у посилці зброю, наркотичні засоби або якісь токсичні речовини, то вони зобов’язані викликати поліцію.

Якщо ж у посилках виявлено готівку, то її повертають відправнику, або відправляють адресату поштовим переказом.

Всі ці правила діють для перевезень в межах України. Для міжнародних відправлень вони теж актуальні, однак є й низка додаткових заборон. Наприклад, закордон не можна відправляти практично ніяких документів, окрім закордонного паспорта. І то, останній дозволили відправляти лише на час дії воєнного стану.