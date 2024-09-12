Безкоштовна вища освіта з малими балами за НМТ: названа спеціальність із найнижчими вимогами до вступників 

В Україні у зв’язку з війною значно збільшилась кількість випускників, що можуть претендувати на пільги при вступі до вищих навчальних закладів. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників бойових дій, які мають першочергове право на безкоштовну освіту. У зв’язку з цим чимало випускників, що мають досить високі бали за НМТ, не можуть вступити на бюджет.

Але ситуація не безнадійна. В українських ВНЗ все ж залишаються спеціальності з великим державним замовленням, на які легко вступити без пільг та навіть із досить низькими балами. Проте ці спеціальності переважно не користуються великою популярністю у вступників.

Куди найлегше вступити на бюджет?

Спеціальністю із найбільшою кількістю бюджетних місць, у 2024 році стала «середня освіта». Загальна кількість вступників, які отримали можливість навчатися на цій спеціальності безкоштовно в усіх ВНЗ країни склала 6,1 тис.

Натомість навчатися на даній спеціальності за контрактом зголосилося лише 2,5 тис. осіб, з яких 300 – отримали гранти на навчання. Тож можна зробити висновок, що професія шкільного вчителя користується серед вступників не надто великою популярністю.

Як зазначив заступник міністра освіти Михайло Винницький, через низьку привабливість даної спеціальності якість набору майбутніх вчителів залишає бажати кращого. Зокрема, прохідний бал на державну форму навчання за спеціальністю «середня освіта» цьогоріч становив всього 140 балів. Для порівняння, щоб вступити на бюджет на журналістику, фінанси чи право абітурієнти повинні були скласти НМТ щонайменше на 180 балів.

Що ж стосується студентів, які навчатимуться на вчителів на контрактній формі – пристойний бал за НМТ мають лише 300 чоловік, тобто 12,5%. Решта ледь дотягнули до мінімального допустимого балу.

Очевидно, що така низька привабливість спеціальності «середня освіта» пов’язана із малою зарплатнею вчителя. Адже молоді вчителі, без досвіду та додаткових заслуг, ледь можуть розраховувати на 6 тис. грн в місяць. Але над цим питанням, як зазначив Винницький, вже активно працює міністерство освіти на чолі з Оксеном Лісовим.