Українські водії ризикують отримати штраф 40 тис. грн: за що водія обдеруть до нитки

В Україні водії можуть отримати штраф до 40 тис. грн, навіть якщо вони сіли за кермо цілком тверезими та не порушували правил дорожнього руху. В деяких випадках за такий вчинок можна навіть позбутися автівки та на довгі роки втратити право на керування будь-яким транспортним засобом. Про що ж ідеться?

Забув права – відкривай кишеню ширше

Статистика свідчить, що в Україні поліція щорічно затримує досить велику кількість водіїв, що дозволяють собі керувати автівкою без прав. Таке правопорушення передбачає цілу низку санкцій від штрафу до конфіскації автомобіля.

Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення водій, що керує транспортним засобом без відповідних документів або відмовляється пред’явити їх представнику правоохоронних органів, отримує адмінпокарання. Це правило стосується також водіїв, які були тимчасово позбавлені прав або повторно порушили вказане правило протягом року.

За їзду без прав в Україні передбачені такі штрафи:

425 грн – керування автомобілем без наявності при собі водійського посвідчення, довіреності на авто чи інших необхідних документів;

3 400 грн – кермування без водійського посвідчення, якщо водій взагалі його не має;

20 400грн – керування транспортним засобом після того, як суд позбавив водія водійського посвідчення;

40 800 грн – за повторне таке правопорушення. Окрім грошового штрафу водія позбавляють прав на строк від 5 до 7 років. У випадку вчинення особливо тяжкого правопорушення, у водія можуть також вилучити автомобіль.

У випадку отримання штрафу за водіння без прав, водій транспортного засобу має 10 днів на його оскарження. Проте щоб домогтися скасування покарання необхідні ґрунтовні підстави та докази.

Варто зазначити, що перелічені штрафи в Україні почали діяти лише з березня 2021 року. До того сідаючи за кермо без прав порушники могли відбутися штрафом у сумі всього 510 грн.