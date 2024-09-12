Експерти назвали п’ять речей поруч з якими категорично не можна ставити смартфон

Смартфони — це те, що практично кожна сучасна людина 90% дня тримає поруч з собою У кишені, сумці, на тумбочці поруч з ліжком, на робочому столі або на дивані. Те, де ви ставите смартфон немає великого значення, а те біля чого ви його ставите — має. Експерти назвали мінімум п’ять речей, які “не дружать” з мобільними гаджетами. Смартфон при тісному контакті з цими предметами або сам вийде з ладу, або виведе з ладу їх.

Що це за предмети?

Перерахуємо всі п’ять речей та обґрунтуємо, чому так:

Металеві та гострі предмети. Якщо ви поміщаєте смартфон у кишеню, чи сумочку, то обов’язково переконайтесь, що поруч немає ключів, монет, різноманітних шпильок та інших предметів, які можуть залишити подряпини на екрані або корпусі девайса. Магніт. Мова не лише про звичайні стандартні магніти, а й про предмети в конструкції, яких є бодай невеличкий магніт, наприклад, навушники. Такі предмети негативно впливають на роботу телефон а й можуть вивести з ладу деякі його внутрішні деталі. Кредитні картки. Їх варто тримати подальше від смартфона знову ж через так звані магнітні смуги. По-перше, вони негативно впливають на смартфон, а по-друге. Смартфон негативно впливає на них. Картки можуть просто розмагнітитися й перестати працювати. Будь-яка рідина. Пляшки з водою, парфуми, чи інші рідини, які можуть пролитися й потрапити у роз’єми девайсу. Навіть ті смартфони, які начебто мають захист від води не бажано мочити. Потрапивши всередину пристрою вода може спровокувати окислення важливих деталей. Предмети, які віддають тепло. Не ставте телефон поруч з батареями, чи на інші теплі предмети, адже це негативно впливає на акумулятор. Він швидше виходитиме з ладу, й загалом менше триматиме заряд.

Також, смартфон не можна залишати під відкритим сонячним промінням. Знову ж через те, що йому шкідливо нагріватися.