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Експерти назвали п’ять речей поруч з якими категорично не можна ставити смартфон
Смартфони — це те, що практично кожна сучасна людина 90% дня тримає поруч з собою У кишені, сумці, на тумбочці поруч з ліжком, на робочому столі або на дивані. Те, де ви ставите смартфон немає великого значення, а те біля чого ви його ставите — має. Експерти назвали мінімум п’ять речей, які “не дружать” з мобільними гаджетами. Смартфон при тісному контакті з цими предметами або сам вийде з ладу, або виведе з ладу їх.
Що це за предмети?
Перерахуємо всі п’ять речей та обґрунтуємо, чому так:
- Металеві та гострі предмети. Якщо ви поміщаєте смартфон у кишеню, чи сумочку, то обов’язково переконайтесь, що поруч немає ключів, монет, різноманітних шпильок та інших предметів, які можуть залишити подряпини на екрані або корпусі девайса.
- Магніт. Мова не лише про звичайні стандартні магніти, а й про предмети в конструкції, яких є бодай невеличкий магніт, наприклад, навушники. Такі предмети негативно впливають на роботу телефона й можуть вивести з ладу деякі його внутрішні деталі.
- Кредитні картки. Їх варто тримати подальше від смартфона знову ж через так звані магнітні смуги. По-перше, вони негативно впливають на смартфон, а по-друге. Смартфон негативно впливає на них. Картки можуть просто розмагнітитися й перестати працювати.
- Будь-яка рідина. Пляшки з водою, парфуми, чи інші рідини, які можуть пролитися й потрапити у роз’єми девайсу. Навіть ті смартфони, які начебто мають захист від води не бажано мочити. Потрапивши всередину пристрою вода може спровокувати окислення важливих деталей.
- Предмети, які віддають тепло. Не ставте телефон поруч з батареями, чи на інші теплі предмети, адже це негативно впливає на акумулятор. Він швидше виходитиме з ладу, й загалом менше триматиме заряд.
Також, смартфон не можна залишати під відкритим сонячним промінням. Знову ж через те, що йому шкідливо нагріватися.
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