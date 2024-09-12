Деякі українці можуть платити за комуналку лише 50%: як отримати знижку

Напередодні опалювального сезону як ніколи актуальним стає питання пільг на оплату комунальних послуг. У 2024 році деякі категорії українців, як і раніше, мають право на пільги та можуть розраховувати на зменшення рахунків за комуналку на 25%, 50%, а подекуди й 100%. Хто може отримати такі пільги та що для цього потрібно зробити.

Хто має право на державні пільги?

Розраховувати на зменшення рахунків за комунальні послуги, квартплату, а іноді навіть на тверде паливо та скраплений газ громадяни України можуть, якщо сукупний дохід їх сім’ї в розрахунку на одну особу за останні півроку не перевищував суми 4 240 грн. Якщо ж дохід громадянина вищий, він вже не може претендувати на пільги, проте все ще може звернутися до Пенсійного фонду за субсидією.

Окрім українців із низьким доходом претендувати на пільги можуть також деякі інші категорії громадян.

Пільга у 100%:

особи, що мають особливі заслуги перед державою, та члени їх сімей;

пенсіонери, що раніше працювали медиками, фармацевтами чи вчителями у маленьких містечках та селах;

працівники музеїв і закладів культури у сільській місцевості.

Пільга у 75%:

учасники бойових дій.

Пільги для УБД стосуються також оплати за оренду житла.

Пільга у 50%:

багатодітні родини та дитбудинки сімейного типу;

сім’ї загиблих військових або працівників служб цивільного захисту;

громадяни, що постраждали від аварії ЧАЕС, а також родини померлих ліквідаторів;

учасники другої світової війни та постраждалі від переслідувань нацистів.

Пільга у 25%:

діти війни.

Як отримати пільги на комуналку?

Щоб отримати знижку на оплату комунальних послуг та квартплату українцям потрібно пройти спеціальну процедуру оформлення пільг у Пенсійному фонді. Зробити це можна кількома способами:

в одному з відділень ПФУ;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) за місцем проживання;

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою уповноважених представників територіальних громад.

Зазначимо, що більшість осіб, які вже оформили собі пільги раніше, будуть продовжувати їх отримувати без додаткових звернень до відповідних державних органів.