Про нову квартиру залишається тільки мріяти: українців попередили про 10% здорожчанняк вадратних метрів у новобудовах

В Україні незабаром можуть суттєво подорожчати нові квартири. Головною причиною росту цін на нерухомість за словами девелоперів є інфляція, яка станом на серпень 2024-го склала 7,5%. У зв’язку з цим вже до кінця поточного року квадратні метри в новобудовах подорожчають на 7-10%.

Що вплине на вартість нових квартир?

Як стверджує девелопер Олег Приходько, ріст цін на первинному ринку спровокують перш за все:

здорожчання будматеріалів;

збільшення загальної вартості будівництва нових будинків.

У зв’язку з цим, за словами експерта, на українському ринку різко зросте попит на житло, оскільки покупці намагатимуться встигнути придбати квартири до їх подорожчання. Натомість ті, хто планував скористатися іпотекою, не спішитимуть із придбанням нерухомості через ризик збільшення вартості кредитів на тлі інфляції.

Загалом вже до кінця поточного року ціни на нові квартири будуть підвищуватися паралельно із рівнем інфляції. Тобто вже взимку квадратні метри у новобудовах будуть коштувати на 7-10% відсотків більше, ніж зараз.

Чому українці бояться вкладати гроші в новобудови?

Приходько також зазначив, що на ринок нерухомості зараз сильно впливають військові дії. Причому це стосується як поведінки інвесторів, так і звичайних покупців. І ті й інші дуже обережно ставляться до вкладення грошей в нерухомість, особливо якщо будівництво ведеться у регіонах, близьких до лінії фронту.

Така тенденція сповільнює будівництво та подовжує строки введення в експлуатацію нових житлових будинків. У зв’язку з цим ціни на об’єкти, що вже готові до здачі, тримається на стабільно високому рівні. Причому найдорожчі квартири у регіонах, які рідше піддаються ракетним атаками та знаходяться на безпечній відстані від лінії фронту. Переважно це захід країни, зокрема Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Експерт стверджує, що тенденція до здорожчання квартиру безпечних регіонах зберігатиметься і наприкінці 2024-го – на початку 2025-го років. Але до цього додадуться ще й економічні ризики, пов’язані з інфляцією.