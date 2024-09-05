Мобилизированных станет больше: работники ТЦК получили новые обязанности и полномочия
Мобилизация в Украине продолжается и работники ТЦК ежедневно вручают множество повесток военнообязанным. Они имеют право вручать повестки на улице, в общественных местах, останавливать автомобили или проверять водителей на блокпостах. Также, с момента, когда закончился период обновления данных, повестки присылают по почте тем мужчинам, которые обновили данные через приложение “Резерв”, или в ЦНАПе. Однако сейчас стало известно, что мобилизация станет еще более усиленной. Анонсированы изменения в графиках работы работников ТЦК. Также известно, что у них появились некоторые новые полномочия.
Что изменилось?
Эксперты сообщают, что теперь работники ТЦК будут работать круглосуточно и без выходных. То есть вылавливать “ухилянтов”, или просто военнообязанных лиц, вставших на учет, но еще не получавших повестку, комиссариаты могут в любой день недели и время суток. Такие полномочия им предоставляет правительственное постановление № 147 от 9 февраля 2024 года, в которое внесены соответствующие изменения о деятельности ТЦК.
Среди других полномочий:
- Работники ТЦК имеют право выписывать военнообязанным административный штраф, если после проверки лица оказалось, что оно не состоит на военном учете или не обновляло данные.
- Теперь на ВЛК можно отправлять человека в любое время суток. То есть, если вас остановили в 23:00 или в 5 утра, то могут сразу же отправить на прохождение медосмотра. Такой шаг позволит ускорить процесс мобилизации, и вероятно многим даже в повестках будут прописывать ночные часы для прохождения ВЛК.
- Контроль транспортных средств. Также работники ТЦК теперь должны усиленно проверять транспортные средства, чтобы идентифицировать те, которые могут быть изъяты на нужды ВСУ. Стоит отметить, что под такой риск попадают люди, у которых в собственности два автомобиля, или больше.
Речь об автомобилях, которые по документам принадлежат одному человеку, а не разным членам семьи.
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