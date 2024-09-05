Мобилизированных станет больше: работники ТЦК получили новые обязанности и полномочия

Мобилизация в Украине продолжается и работники ТЦК ежедневно вручают множество повесток военнообязанным. Они имеют право вручать повестки на улице, в общественных местах, останавливать автомобили или проверять водителей на блокпостах. Также, с момента, когда закончился период обновления данных, повестки присылают по почте тем мужчинам, которые обновили данные через приложение “Резерв”, или в ЦНАПе. Однако сейчас стало известно, что мобилизация станет еще более усиленной. Анонсированы изменения в графиках работы работников ТЦК. Также известно, что у них появились некоторые новые полномочия.

Что изменилось?

Эксперты сообщают, что теперь работники ТЦК будут работать круглосуточно и без выходных. То есть вылавливать “ухилянтов”, или просто военнообязанных лиц, вставших на учет, но еще не получавших повестку, комиссариаты могут в любой день недели и время суток. Такие полномочия им предоставляет правительственное постановление № 147 от 9 февраля 2024 года, в которое внесены соответствующие изменения о деятельности ТЦК.

Среди других полномочий:

Работники ТЦК имеют право выписывать военнообязанным административный штраф, если после проверки лица оказалось, что оно не состоит на военном учете или не обновляло данные. Теперь на ВЛК можно отправлять человека в любое время суток. То есть, если вас остановили в 23:00 или в 5 утра, то могут сразу же отправить на прохождение медосмотра. Такой шаг позволит ускорить процесс мобилизации, и вероятно многим даже в повестках будут прописывать ночные часы для прохождения ВЛК. Контроль транспортных средств. Также работники ТЦК теперь должны усиленно проверять транспортные средства, чтобы идентифицировать те, которые могут быть изъяты на нужды ВСУ. Стоит отметить, что под такой риск попадают люди, у которых в собственности два автомобиля, или больше.

Речь об автомобилях, которые по документам принадлежат одному человеку, а не разным членам семьи.