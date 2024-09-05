Мобілізованих стане більше: працівники ТЦК отримали нові обов’язки та повноваження

Мобілізація в Україні активно триває й працівники ТЦК щоденно вручають безліч повісток військовозобов’язаним. Вони мають право вручати повістки на вулиці, у громадських місцях, зупиняти автівки, чи перевіряти водіїв на блокпостах. Також, від моменту, коли закінчився період оновлення даних, повістки присилають поштою тим чоловікам, які оновили про себе дані через додаток “Резерв”, або у ЦНАПі. Проте, зараз стало відомо, що мобілізація стане ще більш посиленою. Анонсовано зміни в графіках роботи працівників ТЦК. Також відомо, що в них з’явилися деякі нові повноваження.

Що змінилося?

Експерти повідомляють, що відтепер працівники ТЦК працюватимуть цілодобово та без вихідних. Тобто виловлювати “ухилянтів”, чи просто осіб, які є військовозобов’язаними та стали на облік, але ще не отримували повістку, комісаріати можуть у будь-який день тижня та час доби. Такі повноваження їм надає урядова постанова № 147 від 9 лютого 2024 року в яку внесено відповідні зміни щодо діяльності ТЦК.

Серед інших повноважень:

Працівники ТЦК мають право виписувати військовозобов’язаним адміністративний штраф, якщо після перевірки особи виявилось, що вона не перебуває на військовому обліку, чи не оновлювала дані. Тепер на ВЛК можна відправляти людину у будь-який час доби. Тобто, якщо вас зупинили об 23:00, чи о 5 ранку, то можуть одразу ж відправити на проходження медогляду. Такий крок дозволить пришвидшити процес мобілізації, тож ймовірно багатьом навіть у повістках прописуватимуть нічні години для проходження ВЛК. Контроль за транспортними засобами. Також, працівники ТЦК тепер мають посилено перевіряти транспортні засоби, щоб ідентифікувати ті, які можуть бути вилучені на потреби ЗСУ. Варто зазначити, що під такий ризик потрапляють люди у яких у власності два автомобілі, чи більше.

Мова про автівки, які за документами належать одній людині, а не різним членам сім’ї.