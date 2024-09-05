Кофе станет значительно меньше, а его стоимость вырастет: эксперты объяснили, что происходит с этим популярным продуктом

В магазинах чуть ли не каждый день можно заметить, что на те или иные продукты изменилась цена. В большинстве своем она растет, и только какие-то сезонные продукты могут немного подешеветь. На днях эксперты отметили, что в торговых сетях наблюдается рост цен на кофе. Все из-за того, что в Бразилии, откуда ее больше всего импортируют, сильно ухудшилась погода и от этого существенно уменьшились запасы зерен. Сильные и долговременные засухи, которые уже слишком долго наблюдаются в Бразилии, спровоцировали рост фьючерсов и вообще поставили под угрозу мировые поставки.

Дорожают все сорта

Самый популярный кофе это робуста и арабика. Так вот, эксперты отметили, что за последнее время активный контракт на робусту вырос на 3.2%. Ее запасы стремительно уменьшаются. Аналогичная ситуация и с арабикой. По предварительным подсчетам, ее запасы уже уменьшились на 34 тысячи мешков. Ситуацию усложняет и тот факт, что одновременно с климатическими изменениями в Бразилии, производственные мощности снизил и Вьетнам. Это вторая по рейтингу страна, откуда тоже импортируют кофе.

Сегодня трейдеры активно наблюдают за ситуацией. По предварительным прогнозам нынешний урожай в Бразилии очень плохой, так что вероятно количество бразильского кофе на полках будет только уменьшаться. Ну и, конечно же, его стоимость будет расти. Это касается как продукции в магазинах, так и готового кофе в заведениях.

Что еще изменится в цене?

Уже можно заметить сильное удорожание несезонных ягод и фруктов. Например, почти на 50% подорожала голубика. Вскоре она совсем исчезнет с полок. В то же время, сезонные фрукты и овощи дешевеют. Это касается винограда, картофеля, моркови, свеклы. Фермеры уже подводят итоги урожая этого года и уверяют, что он очень хороший. Разнообразных овощей и посевных культур собрано достаточно еще и потому, что в этом году под их выращивание было выделено значительно больше земли по сравнению с предыдущими годами.