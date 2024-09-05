Кави стане значно менше, а її вартість зросте: експерти пояснили, що відбувається з цим популярним продуктом

В магазинах, чи не щодня можна помітити, що на ті чи інші продукти змінилась ціна. Здебільшого вона зростає, й лише якісь сезонні продукти можуть трішки подешевшати. Днями, експерти відзначили, що у торгових мережах спостерігається ріст цін на каву. Все через те, що у Бразилії, звідки її найбільше імпортують, сильно погіршилась погода й від цього суттєво зменшились запаси зерен. Сильні та довготривалі засухи, які вже надто довго спостерігаються у Бразилії спровокували ріст ф’ючерсів і взагалі поставили під загрозу світові поставки.

Дорожчають всі сорти

Найпопулярніша кава це робуста та арабіка. Так от, експерти відзначили, що протягом останнього часу активний контракт на робусту зріс на 3.2%. Її запаси стрімко зменшуються. Аналогічна ситуація й з арабікою. За попередніми підрахунками її запаси вже зменшились на 34 тисячі мішків. Ситуацію ускладнює й той факт, що одночасно з кліматичними змінами в Бразилії, виробничі потужності зменшив і В’єтнам. Це друга за рейтингом країна, звідки теж імпортують каву.

Сьогодні трейдери активно спостерігають за ситуацією. За попередніми прогнозами цьогорічний врожай у Бразилії дуже поганий, тож ймовірно кількість бразильської кави на полицях лише зменшуватиметься. Ну і звісно ж її вартість зростатиме. Це стосуватиметься як продукції в магазинах, так і готової кави у закладах.

Що ще зміниться в ціні?

Вже можна помітити сильне подорожчання не сезонних ягід та фруктів. Наприклад, майже на 50% подорожчала лохина. Невдовзі вона й зовсім зникне з полиць. Водночас сезонні фрукти та овочі дешевшають. Це стосується винограду, картоплі, моркви, буряка. Фермери вже підбивають підсумки цьогорічного врожаю й запевняють, що він дуже хороший. Різноманітних овочів та посівних культур зібрано вдосталь ще й тому, що цьогоріч під їх вирощування було виділено значно більше землі порівняно з попередніми роками.