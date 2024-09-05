В Україні може з’явитися банкнота номіналом більше 100$ за поточним курсом

Протягом останніх кількох тижнів мережею ширилися чутки про те, що Національний банк України планує незабаром запустити в обіг нову банкноту. Мова про банкноту номіналом 5000 грн. Чи справді регулятор вирішив «підвищити ставки» та випустити грошовий знак на суму, еквівалентом понад 100$?

Банкноті у 5000 грн бути?

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, розширення номінального ряду української гривні за рахунок випуску нової банкноти номіналом 5000 грн наразі не планується. Тож у найближчі місяці українці можуть не сподіватися на вихід нової банкноти. Принаймні до кінця 2024 року банкнотою з найвищим номіналом залишиться банкнота у 1000 грн.

Очільник НБУ також розповів про ситуацію із виведенням з обігу копійок низького номіналу. Він уточнив, що наразі це питання ще до кінця не вирішене, проте залишається актуальним і постійно аналізується.

Які копійки незабаром зникнуть з обігу?

Згідно з рішенням Нацбанку в Україні днями розпочалася процедура виведення з обігу застарілих монет. Свою номінальну вартість незабаром втратять 1, 2, 5 та 25 копійок, випущених до 2003 року. Тож українцям пропонують потроху позбуватися таких копійок.

Застарілі монети не втратять свою вартість миттєво. У людей буде достатньо часу, щоб здати чи обміняти неактуальні копійки. А саме:

протягом усього терміну дії воєнного стану;

протягом трьох місяців після скасування воєнного стану.

До завершення вказаного терміну копійки до 2003 року випуску номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок продовжуватимуть приймати магазинах, аптеках та інших закладах торгівлі.

Скільки монет та банкнот зараз знаходиться в обігу?

У НБУ також розповіли, що станом на 1 липня 2024 року в Україні в обігу перебуває:

14,7 млрд монет на загальну суму 7,3 млрд грн;

2,7 млрд банкнот на суму 793,5 млрд грн.

У цих даних не враховані лише пам’ятні та інвестиційні монети, які по суті не є обіговими грошовими знаками, адже ними не можна розраховуватися за товари і послуги.