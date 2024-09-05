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В Україні може з’явитися банкнота номіналом більше 100$ за поточним курсом

Очільник Нацбанку розповів, чи планується найближчим часом розширення номінального ряду гривні.

Дайнеко Наталія05.09.2024

Протягом останніх кількох тижнів мережею ширилися чутки про те, що Національний банк України планує незабаром запустити в обіг нову банкноту. Мова про банкноту номіналом 5000 грн. Чи справді регулятор вирішив «підвищити ставки» та випустити грошовий знак на суму, еквівалентом понад 100$?

Банкноті у 5000 грн бути?

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, розширення номінального ряду української гривні за рахунок випуску нової банкноти номіналом 5000 грн наразі не планується. Тож у найближчі місяці українці можуть не сподіватися на вихід нової банкноти. Принаймні до кінця 2024 року банкнотою з найвищим номіналом залишиться банкнота у 1000 грн.

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Очільник НБУ також розповів про ситуацію із виведенням з обігу копійок низького номіналу. Він уточнив, що наразі це питання ще до кінця не вирішене, проте залишається актуальним і постійно аналізується.

Які копійки незабаром зникнуть з обігу?

Згідно з рішенням Нацбанку в Україні днями розпочалася процедура виведення з обігу застарілих монет. Свою номінальну вартість незабаром втратять 1, 2, 5 та 25 копійок, випущених до 2003 року. Тож українцям пропонують потроху позбуватися таких копійок.

Застарілі монети не втратять свою вартість миттєво. У людей буде достатньо часу, щоб здати чи обміняти неактуальні копійки. А саме:

  • протягом усього терміну дії воєнного стану;
  • протягом трьох місяців після скасування воєнного стану.

До завершення вказаного терміну копійки до 2003 року випуску номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок продовжуватимуть приймати магазинах, аптеках та інших закладах торгівлі.

Скільки монет та банкнот зараз знаходиться в обігу?

У НБУ також розповіли, що станом на 1 липня 2024 року в Україні в обігу перебуває:

  • 14,7 млрд монет на загальну суму 7,3 млрд грн;
  • 2,7 млрд банкнот на суму 793,5 млрд грн.

У цих даних не враховані лише пам’ятні та інвестиційні монети, які по суті не є обіговими грошовими знаками, адже ними не можна розраховуватися за товари і послуги.

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Дайнеко Наталія05.09.2024
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