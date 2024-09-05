В Україні змінюються правила користування громадським транспортом

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури змінило механізм страхування пасажирів під час поїздок у громадському транспорті. Як працюватиме новий механізм страхування та до кого пасажири зможуть звернутися за відшкодування у випадку ДТП.

Хто страхуватиме пасажирів громадського транспорту?

Як зазначили у Мінінфраструктури, ключовою відмінністю нового механізму страхування є те, що перевізник не буде посередником між своїми пасажирами та страховою компанією. Це означає, що у випадку ДТП пасажир зможе звернутися за грошовою компенсацію безпосередньо до страховиків.

Раніше, коли перевізник виконував роль посередника, вартість квитка включала в себе одразу і оплату страхового полісу. Таким чином пасажир сам платив за свою страховку, що вказувалось і на квитку.

За новим механізмом перевізники будуть страхувати власну відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна пасажирам і їх багажу. Вони укладатимуть відповідний договір зі страховою компанією, у якому взагалі не фігуруватимуть пасажири. Тобто пасажири не будуть стороною договору для виплати відшкодування у випадку ДТП чи настання будь-якого іншого страхового випадку.

Хто виплатить пасажирам компенсацію у випадку ДТП?

Якщо автомобільний чи електричний громадський транспорт стане учасником дорожньо-транспортної пригоди, то постраждалі пасажири зможуть звернутися за виплатою компенсації безпосередньо до страхової компанії, з якою уклав договір перевізник. Відшкодування від страховиків може вимагати і сам перевізник. Адже під час аварії його здоров’ю також може бути завдана шкода.

Варто зазначити, що за новими умовами страхування пасажири можуть вимагати відшкодування лише за завдання шкоди власному життю і здоров’ю, а також за втрату чи пошкодження багажу. А от питання із ушкодженням будь-якого іншого вантажу взагалі ніяк не регулюється.

Як дізнатися, що перевізник застрахований?

На борту кожного громадського транспорту, що перевозить пасажирів, повинен бути страховий поліс або бодай копія договору відповідальності, засвідчена безпосередньо самим перевізником. Також у салоні транспортного засобу та на квитках повинна бути розміщена інформація про реквізити договору зі страховою компанією та розмір страхової суми.

Мінімальна сума, на яку перевізник повинен страхувати кожного свого пасажира, становить 320 тис. грн. Щоб отримати ці гроші пасажир, який зазнав ушкоджень під час поїздки у громадському транспорті, повинен звернутися до страхової компанії, з якою уклав договір перевізник. При цьому він повинен обов’язково підтвердити факт свого перебування у транспортному засобі. Підтвердженням у даному випадку може служити квиток або будь-який інший проїзний документ.