Частина українців не зможе вчасно вийти на пенсію: у чому справа

В Україні із 1 січня 2025 року в черговий раз збільшать вимоги до трудового стажу. Тобто для того, щоб вийти на пенсію в 60 років українцям доведеться відпрацювати на рік більше. В результаті з наступного року ще менше громадян зможуть вчасно піти на заслужений відпочинок.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років?

У 2024 році щоб вийти на пенсію у 60-т українцям потрібно було офіційно пропрацювати 31 рік. Та у 2025-у 60-річні українці зможуть оформити собі пенсійні виплати лише маючи за плечима 32 роки трудового стажу.

Якщо ж громадянин не має відповідної кількості років стажу, вихід на пенсію доведеться відкласти щонайменше на 3 роки. До 63-річних вимоги у Пенсійного фонду значно менші. Українцям, яким наступного року виповниться 63-и, вийти на пенсію дозволять зі стажем у 22 роки. Хоча у 2024-у вони могли б піти на заслужений відпочинок зі стажем у 21 рік.

Якщо ж українцю не вдасться вийти на пенсію навіть у 63-и, доведеться зачекати до 65-річного ювілею. Для громадян такого віку вимоги до стажу вже кілька років залишаються незмінними – 15 років.

Чому зростають вимоги до стажу?

Збільшення необхідної кількості років стажу для виходу на пенсію відбувається згідно із постановою уряду, прийнято ще у 2017 році. Згідно з цією постановою щороку вимоги до стажу українців, що бажають вийти на пенсію у 60 та 63 роки, збільшуються на 12 місяців. Незмінними залишаються лише вимоги до 65-річних пенсіонерів.

Регулярне посилення вимог до страхового стажу, згідно з рішенням уряду, триватиме в Україні до 2028 року. Тобто все йде до того, що з кожним роком все менше українців зможуть вчасно вийти на пенсію. І навіть попри те, що уряд відмовився від ідеї підвищення пенсійного віку, по факту українці змушені будуть виходити на пенсію значно пізніше.