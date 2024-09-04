Українцям масово розсилають повістки поштою: за “ігнор” можна потрапити до в’язниці

Українцям призовного віку можуть розсилати повістки поштою і така повістка вважатиметься врученою, навіть якщо отримувача не застали вдома. Якщо ж військовозобов’язаний не з’явитися до ТЦК у термін, вказаний у листі – отримає відповідне покарання. І йдеться не лише про штраф, адже в деяких випадках ігнорування повістки може потягнути за собою кримінальну відповідальність. Детальніше про види покарання за порушення мобілізаційного законодавства у своєму Telegram-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.

Що станеться, якщо проігнорувати повістку?

Як стверджує пан Роман, неприбуття до військомату за повісткою для уточнення персональних даних або проходження військово лікарської комісії загрожує військовозобов’язаному лише адміністративною відповідальністю. Тобто порушнику доведеться заплатити штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Натомість відмова від отримання повістки або ж неприбуття до територіального центру комплектування за повісткою на відправку загрожує вже кримінальною відповідальністю. Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України за такий проступок можна отримати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Що каже закон про повістки, відправлені поштою?

Згідно з п. 41 постанови Кабінету міністрів № 560 від 16.05.2024 року в разі відправки повістки резервісту чи військовозобов’язаному поштою, така повістка вважається врученою навіть якщо в момент її прибуття громадянин був відсутній за адресою свого проживання. Не заставши, отримувача листоноша просто ставить лист відмітку про те, що його не було вдома. І коли термін зберігання листа спливає, повістка автоматично вважається врученою. Таким чином навіть добросовісні громадяни, які не ухиляються від військової служби, можуть отримати штраф чи навіть кримінальне покарання.

У таку «пастку», за словами Романа Сімутіна, може потрапити навіть кожен українець. Наприклад військовозобов’язаний може поїхати у відрядження чи з інших поважних причин бути відсутнім за своєю домашньою адресою, а його тим часом вже записали в «ухилянти» та призначили покарання. Нерідко українці отримують відмітку про відсутність за домашньою адресою через недобросовісність поштаря, який умисно не розносив пошту аж до спливу терміну зберігання, а потім просто поставив на лист від ТЦК помітку про відсутність особи за місцем проживання.

Тим часом у військоматі така повістка все одно вважатиметься врученою, а до особи, що мала б її отримати, буде застосован відповідно міра покарання. В якийсь момент громадянину просто надійде у Дію сповіщення про відкриття стосовно нього адміністративного чи, не дай Боже, кримінального провадження і тоді, щоб довести свою невинність перед законом, доведеться витратити чимало грошей і нервів.