Не Telegarm і Viber: експерти назвали месенджер, яким користуються чиновники

Фани Viber, Telegram та інших популярних месенджерів зараз неодмінно засумніваються в своєму виборі, адже найбезпечнішим месенджером у світі визнано Signal. Про це повідомив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у ефірі телемарафону «Єдині новини».

Чому саме Signal?

За словами експерта, робота месенджера Signal ґрунтується на наскрізному шифруванні Signal Protocol. Цей тип шифрування дозволяє захистити користувача від перехоплення його повідомлень чи дзвінків спецслужбами та операторами мобільного зв’язку. До того ж Signal, на відміну від інших популярних месенджерів, зберігає лише необхідний мінімум даних про користувача.

Як зазначив Костянтин Корсун, Signal наразі можна назвати еталонним месенджером, що підтверджує його популярність серед військових. До того ж він є абсолютно безкоштовним, на відміну від закордонних сервісів із таким же рівнем захисту даних.

Якими ще месенджерами можна користуватися?

Ще одним сервісом, якому на думку спеціаліста з кібербезпеки можна довіряти, є швейцарський месенджер Threema. Та в Україні він поки що не дуже популярний.

Швейцарський «брат» Signal – месенджер Threema, є платним: App Store там Google Market його можна придбати за 4$. Але в Україні він досі не набув широкої популярності і використовується тільки певними нечисленним категоріями населення, зокрема корупціонерами.

Через свою популярність серед нечистих на руку чиновників назва месенджеру Threema не раз фігурувала у гучних кримінальних справах. Для викриття махінацій та корупційних схем НАБУ вдавався до розшифровки переписок, які велися в цьому месенджері.

Одначе навіть маючи в руках телефони звинувачених, правоохоронцям доводилося вдаватися до допомоги американських експертів, щоб «витягнути» з месенджера необхідну інформацію. Про дистанційне перехоплення дзвінків чи повідомлень навіть не йшлося.

Месенджер Threema трохи поступається Signal у швидкості передачі даних, але у обох сервісів є дуже корисна функція – автоматичне видалення повідомлень. Парадокс у тому, що саме ця функція і приваблює дві абсолютно протилежні категорії користувачів – військових та корупціонерів.