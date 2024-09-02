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Як заробляти до 50 тис. грн не встаючи з дивану: найпопулярніші вакансії

Все більше українців обирають віддалену роботу, беручи до уваги не тільки зручність, а й високий дохід.

Дайнеко Наталія02.09.2024

Віддалена робота, що набула шаленої популярності в Україні під час епідемії коронавірусу, стає все більш надійним джерелом доходу. Українці заробляють по 50 тис., а то і по 70 тис. грн, навіть не встаючи з дивану. Які вакансії зараз доступні на ринку та яку оплату пропонують дистанційним працівникам українські роботодавці?

Найпопулярніші вакансії для дистанційної роботи

Однією з найуніверсальніших вакансій, що підійде майже кожному шукачу, є вакансія оператора чату у Digital-агентстві.

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Вимоги та умови:

  • володіння англійською мовою на рівні B1;
  • робота в нічну зміну;
  • створення бази клієнтів;
  • спілкування з клієнтами по готових скриптах;
  • зарплатня від 20 тис. до 70 тис. грн.

Ще однією із популярних нині вакансій є робота вчителем у школі англійської мови.

Вимоги та умови:

  • знання англійської на рівні С1+;
  • досвід викладання;
  • зарплатня від 25 тис. до 50 тис. грн.

Вакансія менеджера з продажу реклами у ЗМІ для групи незалежних медіа про IT та технології.

Вимоги та умови:

  • вміння виявляти потреби та мотиви клієнтів;
  • вміння знаходити рішення задач клієнта за допомогою наявних рекламних інструментів;
  • зарплатня від 20 тис. до 50 тис. грн.

Робота менеджером з продажу олійних та зернових культур у аграрну компанію.

Вимоги та умови:

  • офіційне працевлаштування;
  • наявність відпусток та лікарняних;
  • зарплатня від 20 тис. до 60 тис. грн.

В Україні зросла зарплатня, з якої нараховують пенсію

До червня 2024 року суттєво зросла середня зарплатня, з якої українцям нараховують пенсію. У порівнянні з травнем поточного року, сума такої зарплатні збільшилася на 1 628 грн й сягнула 18 806 грн.

Варто зазначити, що у січні 2024-го середня зарплатня, на яку орієнтувався Пенсійний фонд при нарахуванні пенсії складала 14 974 грн. Тож всього за півроку цей показник збільшився майже на 4 тис. грн

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Дайнеко Наталія02.09.2024
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