Як заробляти до 50 тис. грн не встаючи з дивану: найпопулярніші вакансії
Все більше українців обирають віддалену роботу, беручи до уваги не тільки зручність, а й високий дохід.
Віддалена робота, що набула шаленої популярності в Україні під час епідемії коронавірусу, стає все більш надійним джерелом доходу. Українці заробляють по 50 тис., а то і по 70 тис. грн, навіть не встаючи з дивану. Які вакансії зараз доступні на ринку та яку оплату пропонують дистанційним працівникам українські роботодавці?
Найпопулярніші вакансії для дистанційної роботи
Однією з найуніверсальніших вакансій, що підійде майже кожному шукачу, є вакансія оператора чату у Digital-агентстві.
Вимоги та умови:
- володіння англійською мовою на рівні B1;
- робота в нічну зміну;
- створення бази клієнтів;
- спілкування з клієнтами по готових скриптах;
- зарплатня від 20 тис. до 70 тис. грн.
Ще однією із популярних нині вакансій є робота вчителем у школі англійської мови.
Вимоги та умови:
- знання англійської на рівні С1+;
- досвід викладання;
- зарплатня від 25 тис. до 50 тис. грн.
Вакансія менеджера з продажу реклами у ЗМІ для групи незалежних медіа про IT та технології.
Вимоги та умови:
- вміння виявляти потреби та мотиви клієнтів;
- вміння знаходити рішення задач клієнта за допомогою наявних рекламних інструментів;
- зарплатня від 20 тис. до 50 тис. грн.
Робота менеджером з продажу олійних та зернових культур у аграрну компанію.
Вимоги та умови:
- офіційне працевлаштування;
- наявність відпусток та лікарняних;
- зарплатня від 20 тис. до 60 тис. грн.
В Україні зросла зарплатня, з якої нараховують пенсію
До червня 2024 року суттєво зросла середня зарплатня, з якої українцям нараховують пенсію. У порівнянні з травнем поточного року, сума такої зарплатні збільшилася на 1 628 грн й сягнула 18 806 грн.
Варто зазначити, що у січні 2024-го середня зарплатня, на яку орієнтувався Пенсійний фонд при нарахуванні пенсії складала 14 974 грн. Тож всього за півроку цей показник збільшився майже на 4 тис. грн
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