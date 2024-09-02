Здорожчання пального, нові тарифи та перепризначення виплат для ВПО: які зміни принесе вересень

Осінь принесе із собою чимало змін, як приємних, так і не дуже. Зокрема вже у вересні очікується впровадження нових акцизів, підвищення тарифів та цін на залізничні квитки, продовження або ж припинення виплат для деяких ВПО та ще чимало нововведень, які суттєво вплинуть на життя українців.

Здорожчання пального

За прогнозом Нацбанку, через зміни у Податковому законодавстві вже з вересня почне поступово зростати акциз на пальне. У зв’язку з цим у вересні бензини подорожчають в середньому на 1,57 грн, дизель – на 2,8 грн, а скраплений газ – аж на 5,23 грн. Ця тенденція зберігатиметься і протягом наступних місяців, таким чином до кінця року пальне на українських АЗС подорожчає приблизно на 9%.

Здорожчання пального потягне за собою підвищення цін на низку інших товарів, у вартість яких закладені транспортні витрати. Перш за все попрямують догори ціни на продукти харчування та інші товари щоденного вжитку. Крім того щонайменше на 15 % подорожчають нові автомобілі.

Підвищення податку на армію

У вересні також повинна була зрости ставка військового збору. Кабмін наполягав на збільшенні відрахувань на армію з 1,5% до 5%. Проте парламент все ще не підтримав цю пропозицію. Тож якщо податок на армію і підвищать, то станеться це не раніше жовтня.

Підвищення тарифів

Що стосується тарифів, то ціни на електроенергію та газ для побутових споживачів не зміняться. А от водопостачання восени може здорожчати. Якими будуть нові ціни – наразі невідомо, оскільки ставку за куб води визначатимуть місцеві органи влади, відповідно для кожного регіону вони будуть різними.

Продовження строку виплат для ВПО

Попри те, що пройшло вже півроку з останнього перепризначення виплат внутрішньо переміщених особам, більшість з них і надалі отримуватимуть допомогу від держави. У вересні строк отримання допомоги на проживання продовжать до кінця лютого 2025 року. Розмір виплат при цьому не зміниться: 3000 грн – дітям та інвалідам, 2000 грн – всім іншим ВПО.

Щоправда деяких переселенців можуть все ж позбавити щомісячної допомоги. Мова про ВПО, які за останні півроку здійснили вартісні покупки, наприклад придбали собі нове авто чи квартиру. Позбавлять виплат також переселенців, чиї банківські депозити перевищують 100 тис. грн.

Здорожчання залізничних квитків

Разом із запуском нового сервісу для продажу та бронювання квитків, «Укрзалізниця» оголосила про намір підвищити ціни на проїзд. У компанії повідомили, що квитки дорожчатимуть поступово, з урахуванням інфляції, популярності напрямку та часу відправки потягу.