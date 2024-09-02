Такі гроші скоро ніде не будуть приймати: НБУ анонсував виведення з обігу 

У Національному банку України повідомили про виведення з обігу деяких видів монет. За планом регулятора зникнути за гаманців українців повинні монети, що були випущені до 2003 року. Такі зміни мають на меті оптимізувати номінальний ряд.

Які монети більше не прийматимуть?

Нацбанк має намір вивести з обігу одразу кілька номіналів монет, викарбуваних до 2003 року. А саме:

1 копійку;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

Але це не означає, що вже сьогодні ці монети втратять свою цінність. Українцям дадуть достатньо часу, щоб обміняти застарілі копійки на новіші монети чи банкноти.

Як зазначили у НБУ, здати старі монети можна буде здати до кінця дії воєнного стану та ще протягом 3 місяців після його припинення. Враховуючи, що кількість застарілих монет, які досі залишаються в обігу, станом на сьогодні складає майже 7,2 млрд, знадобиться щонайменше кілька років, щоб усі 1, 2, 5 та 25-копійкові монети остаточно зникли з гаманців українців.

Чи вважаються такі монети цінними?

Чимало виведених з обігу українських монет можна вигідно продати колекціонерам. Однак 1, 2, 5 та 25 копійок, випущені до 2003 року, до таких не належать.

Справа в тому що всі ці копійки були викарбувані великими тиражами та із досить дешевих матеріалів. Тож для колекціонерів вони не представляють жодної цінності.

Які монети вважаються цінними?

За словами редактора сайту «Монети-Ягідки» Віталія Ткача, дорого продати можна українські монети, які:

виконані з дорогоцінних металів;

є рідкісними;

мають видимий брак.

Саме тому звичайні обігові монети навряд зможуть принести своєму власнику багато грошей. Вони не стануть скарбом, навіть якщо пролежать у гаманцях власників десятки років.

Інша справа, якщо така монета має якийсь недолік або однакові аверс та реверс. У цьому випадку навіть найпростіша монета може принести своєму власнику непоганий заробіток.