Хто може не платити за комуналку на законних підставах: названо категорії громадян

На початку війни багато українців не мали змоги оплачувати комунальні послуги й не робили цього. Уряд віднісся до подібного з лояльністю й для боржників не застосовували жодної пені, чи штрафів. Однак сьогодні це вже не працює й за комунальні послуги потрібно сплачувати вчасно та у повному обсязі. Проте є ряд категорій громадян, які можуть не оплачувати деякі послуги. Потрібно надати лише один документ.

Не платити можуть ті, хто не живе у своєму помешканні

Якщо ви з якихось причин не проживаєте у своєму помешканні більш як 30 календарних днів, і воно пустує, тобто там не проживає ніхто, то ви маєте право не оплачувати деякі з комунальних послуг. Для цього потрібно лише надати документ, який підтверджує вашу відсутність. Це може бути довідка про статус ВПО, довідка про те, що ви проходите військову службу, або перебували тривалий час закордоном: жили там, проходили лікування тощо.

Ці документи потрібно надати разом із заявою до свого постачальника послуг й він може або списати борг, якщо такий є, або ж повернути вам сплачені кошти перекваліфікувавши їх у переплату.

Це правило стосується всіх комунальних послуг окрім теплозабезпечення та управління багатоквартирним будинком.

Є й інші громадяни, які можуть не оплачувати комунальні послуги

Є й багато інших категорій громадян, які можуть не оплачувати комуналку, однак на підставі того, що претендують на 100% її компенсацію. Це пенсіонери, які мають повний стаж, і напрацювали весь цей стаж на одній з наступних професій:

Медицина. Освіта. Працівники музеїв та бібліотек. Спеціалісти з захисту рослин. Працівники закладів культури.

Важливий нюанс — це стосується лише осіб, які працювали у сільських місцевостях.