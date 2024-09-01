Штраф 51 000 гривен или конфискация: за что строго наказывают украинских водителей

Управление транспортным средством в Украине в состоянии алкогольного опьянения – это одно из самых серьезных правонарушений. Соответственно, это влечет за собой суровое наказание. Законодательство Украины предусматривает жесткие штрафы и другие наказания для таких нарушителей.

Что грозит водителям, которые садятся за руль «под градусом»?

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены серьезные наказания.

Значительные штрафы. Сумма штрафа зависит от количества выявленных нарушений в течение года. За первое выявленное управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен. Также у нарушителя отберут водительское удостоверение и запретят управлять транспортными средствами на год. Каждое последующее подобное нарушение в течение года влечет за собой увеличение штрафа. Второе нарушение обойдется в 34 000 гривен и лишение водительских прав на три года. А третье и последующие в течение года – 51 000 гривен, лишение права управления на десять лет и конфискацию транспортного средства.

Конфискация транспортного средства. За повторные грубые нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, предусмотрена конфискация транспортного средства, находящегося в собственности нарушителя.

Административный арест: В отдельных случаях может быть применен административный арест.

А если по вине пьяного водителя произойдет ДТП, то нарушителю грозит реальный тюремный срок.

И такой подход является очень правильным. Ведь именно состояние опьянения является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Алкоголь замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания и нарушает координацию движений водителя, что создает опасность для жизни и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Именно поэтому законодательство предусматривает жесткую ответственность за такие правонарушения.

Поэтому лучше позаботиться о себе и окружающих и не садиться за руль после употребления спиртного. Это простое правило должны соблюдать все граждане, только так на дорогах станет безопаснее.