Штраф  51 000 гривень або конфіскація: за що суворо карають українських водіїв

Керування транспортним засобом в Україні в стані алкогольного сп’яніння — це одне з найсерйозніших правопорушень. Відповідно, це тягне за собою суворе покарання. Законодавство України передбачає жорсткі штрафи та інші покарання для таких порушників.

Що загрожує водіям, які сідають за кермо “під градусом”?

За водіння у стані алкогольного сп’яніння передбачені серйозні покарання.

Значні штрафи. Сума штрафу залежить від кількості виявлених порушень протягом року. За перше виявлене керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень. Також у порушника відберуть посвідчення водія та заборонять керувати транспортними засобами на рік. Кожне наступне подібне порушення протягом року тягне за собою збільшення штрафу. Друге порушення обійдеться в 34 000 гривень та позбавлення водійських прав на три роки. А третє і наступні протягом року — 51 000 гривень, позбавлення права керування на десять років та конфіскацію транспортного засобу.

Конфіскація транспортного засобу. За повторні грубі порушення правил дорожнього руху, пов’язані з керуванням транспортними засобами в стані сп’яніння, передбачена конфіскація транспортного засобу, що перебуває у власності порушника.

Адміністративний арешт: В окремих випадках може бути застосований адміністративний арешт.

А якщо з провини п’яного водія станеться ДТП, то порушникові загрожує реальний тюремний строк.

І такий підхід є дуже правильним. Адже саме стан сп’яніння є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Алкоголь сповільнює реакцію, знижує концентрацію уваги та порушує координацію рухів водія, що створює небезпеку для життя та здоров’я як самого водія, так і інших учасників дорожнього руху. Саме тому законодавство передбачає жорстку відповідальність за такі правопорушення.

Тож краще подбати про себе та оточення та не сідати за кермо після вживання спирного. Це просте правило повинні дотримуватися всі громадяни, тільки так на дорогах стане безпечніше.