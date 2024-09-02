Київстар почав осінню зміну тарифів: вартість сподобається не всім

Мобільний оператор Київстар з 1 вересня змінив умови деяких тарифних планів. Абоненти вже почали скаржитися на незручність та зростання вартості.

Які тарифи змінилися?

Зміни торкнулися таких популярних тарифів, як LOVE UA База, LOVE UA Контракт, LOVE UA Світло 2023, LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія та Максимальний Безлім 2019. Зокрема, в деяких тарифах збільшилася кількість хвилин для дзвінків та обсяг інтернет-трафіку. Також у тариф Максимальний Безлім 2019 додались нові додаткові послуги (суперсили).

Чому змінилися тарифи?

Компанія Київстар пояснює ці зміни зростанням споживання мобільного інтернету. Щоб забезпечити якісний зв’язок та розширювати мережу, оператору необхідно інвестувати більше коштів. Тому було прийнято рішення скорегувати вартість тарифів. До того ж така практика є нормальною і кожні кілька років тарифи доповнюють чи змінюють. Однак цього разу змінилася не лише вартість, але й наповнення. Користувачі отримають більше ГБ та можливість підключити суперсилу.

Як дізнатися про зміни у своєму тарифі?

Усі абоненти, яких торкнулися зміни, отримають SMS-повідомлення з детальною інформацією про нові умови та вартість тарифу щонайменше за 7 днів до вступу змін у силу.

Також дізнатися про зміни можна:

Зателефонувавши за безкоштовним номером 477*9.

У мобільному додатку “Мій Київстар”.

Як перевірити, за що знімають кошти?

Якщо у вас виникли питання щодо нарахувань на вашому рахунку, ви можете самостійно перевірити деталізацію витрат:

За допомогою USSD-команди 10001*2#.

В особистому кабінеті на сайті Київстар.

У додатку “Мій Київстар”.

Зателефонувавши за номером 466*66.

Додамо, що відповідно до чинного законодавства кожен абонент має право отримати від оператора розшифрований рахунок за будь-який період. Ця послуга безкоштовна. Розшифрований рахунок містить детальну інформацію про всі надані послуги та їхню вартість. Тож якщо у вас виникли сумніви, можете подати запит.