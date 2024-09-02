Киевстар начал осеннее изменение тарифов: стоимость понравится не всем

Мобильный оператор Киевстар с 1 сентября изменил условия некоторых тарифных планов. Абоненты уже начали жаловаться на неудобство и рост стоимости.

Какие тарифы изменились?

Изменения коснулись таких популярных тарифов, как LOVE UA База, LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет 2023, LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия и Максимальный Безлим 2019. В частности, в некоторых тарифах увеличилось количество минут для звонков и объем интернет-трафика. Также в тариф Максимальный Безлим 2019 добавились новые дополнительные услуги (суперсилы).

Почему изменились тарифы?

Компания Киевстар объясняет эти изменения ростом потребления мобильного интернета. Чтобы обеспечить качественную связь и расширять сеть, оператору необходимо инвестировать больше средств. Поэтому было принято решение скорректировать стоимость тарифов. К тому же такая практика является нормальной и каждые несколько лет тарифы дополняют или меняют. Однако на этот раз изменилась не только стоимость, но и наполнение. Пользователи получат больше ГБ и возможность подключить суперсилу.

Как узнать об изменениях в своем тарифе?

Все абоненты, которых коснулись изменения, получат SMS-сообщение с подробной информацией о новых условиях и стоимости тарифа минимум за 7 дней до вступления изменений в силу.

Также узнать об изменениях можно:

Позвонив по бесплатному номеру 477*9.

В мобильном приложении «Мой Киевстар».

Как проверить, за что снимают средства?

Если у вас возникли вопросы относительно начислений на вашем счете, вы можете самостоятельно проверить детализацию расходов:

С помощью USSD-команды 10001*2#.

В личном кабинете на сайте Киевстар.

В приложении «Мой Киевстар».

Позвонив по номеру 466*66.

Добавим, что в соответствии с действующим законодательством каждый абонент имеет право получить от оператора расшифрованный счет за любой период. Эта услуга бесплатная. Расшифрованный счет содержит подробную информацию обо всех предоставленных услугах и их стоимости.