Перейдет ли Украина на зимнее время: появилось важное разъяснение

Этой осенью украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время. Такое решение приняла Верховная Рада и оно вызвало широкий общественный резонанс. С 2025 года в Украине будет действовать единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу по шкале UTC+2.

Почему отменили перевод часов?

Основная причина отмены перевода часов – это забота о здоровье граждан. Медики давно утверждают, что частая смена времени негативно влияет на биоритмы человека, вызывая усталость, раздражительность и даже проблемы со здоровьем. Это если рассматривать в целом. В Украине довольно часто считают перевод часов чисто советской практикой, поэтому стремясь в Европу, пытаются избавиться от этой практики.

Когда переводить часы в последний раз?

Последний раз перевести часы на зимнее время украинцам нужно будет 27 октября 2024 года. В 4:00 утра стрелки часов следует перевести на час назад. Весной переводить часы уже не нужно.

Окончательное ли это решение

Несмотря на принятие закона, дискуссии вокруг отмены перевода часов продолжаются. Некоторые депутаты и общественные активисты выступают за проведение референдума по этому вопросу. Объясняют это нецелесообразность решения. В условиях войны и регулярных отключений света, зимнее время летом будет неуместным. В некоторых регионах Украины будет светать еще в три утра, а темнота будет наступать около восьми вечера. Ни о какой экономии электроэнергии в таком случае не будет идти речи.

Если вы не согласны с отменой перевода часов, вы можете подписать петицию, которую зарегистрировал народный депутат Алексей Гончаренко. В ней содержится призыв к Президенту Украины ветировать закон об отмене перевода часов.

Сейчас решение о переводе окончательное, однако время покажет. Сейчас Украина перейдет на зимнее время. Перевод часов весной на летнее время пока под вопросом. Будем следить за ситуацией и обязательно сообщим, если будут изменения.