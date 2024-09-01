Чи перейде Україна на зимовий час: з’явилося важливе роз’яснення

Цієї осені українці востаннє переведуть годинники на зимовий час. Таке рішення ухвалила Верховна Рада і воно викликало широкий суспільний резонанс. З 2025 року в Україні діятиме єдиний київський час, що відповідає другому часовому поясу за шкалою UTC+2.

Чому скасували переведення годин?

Основна причина скасування переведення годин – це турбота про здоров’я громадян. Медики давно стверджують, що часта зміна часу негативно впливає на біоритми людини, викликаючи втому, роздратованість і навіть проблеми зі здоров’ям. Це якщо розглядати загалом. В Україні доволі часто вважають переведення годинників суто радянською практикою, тож прагнучи до Європи, намагаються позбутися цієї практики.

Коли переводити годинники в останній раз?

Останній раз перевести годинники на зимовий час українцям потрібно буде 27 жовтня 2024 року. О 4:00 ранку стрілки годинників слід перевести на годину назад. Навесні переводити годинники вже не потрібно.

Чи остаточне це рішення

Незважаючи на прийняття закону, дискусії навколо відміни переведення годин тривають. Деякі депутати і громадські активісти виступають за проведення референдуму з цього питання. Пояснюють це недоцільність рішення. В умовах війни та регулярних відключень світла, зимовий час влітку буде недоречним. В деяких регіонах України світатиме ще о третій ранку, а темрява наступатиме близько восьмої вечора. Про жодну економію електроенергії в такому випадку не йтиметься.

Якщо ви не згодні з скасування переведення годин, ви можете підписати петицію, яку зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко. У ній міститься заклик до Президента України ветувати закон про скасування переведення годин.

Наразі рішення про переведення остаточне, однак час покаже. Наразі Україна перейде на зимовий час. Переведення годинників весною на літній час поки під питанням. Будемо стежити за ситуацією та обов’язково повідомимо, якщо будуть зміни.