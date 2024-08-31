С понедельника только через банкомат: Приват и Ощад закрывают отделения в целом месте

В последнее время особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области. Россияне наступают и им удается захватывать новые территории. Сейчас в очень опасном положении город Покровск. Оттуда настоятельно рекомендуют местным эвакуироваться. Более того, в городе массово закрываются разнообразные коммерческие организации, а со 2 сентября прекратят работу и все банки. Об этом рассказал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

В городе будут работать только банкоматы

Филашкин заявляет, что с понедельника банки в городе больше не будут работать, а местные смогут воспользоваться банкоматами, однако и их полноценная работа под большим вопросом.

“До конца недели в городе Покровск работают еще банковские учреждения. С понедельника будут работать только банкоматы. Это касается и всех других служб, оказывающих услуги нашему населению“, заявляет Филашкин.

Идентичная ситуация и в Торецке. В обоих городах суммарно остается чуть больше 40 тысяч человек.

“Сейчас в городе Покровск остается 38 тысяч человек и 1900 детей. Хочу напомнить, что к началу полномасштабной войны в общине было более 80 тысяч человек и 13 тысяч детей. Люди уезжают”, — рассказал Вадим Филашкин.

Что касается Торецкая, то здесь насчитывается около 2000 человек, которых тоже настойчиво просят эвакуироваться в более отдаленные от фронта регионы.

“В Торецке сейчас осталось около двух тысяч человек. Враг каждый день пытается проходить диверсионными группами, Силы обороны их из города выбивают”, — заключает начальник ОВА.

В связи с этим жителей Покровска советуют заранее позаботиться о снятии наличных денег, ведь неизвестно, сколько времени будут работать банкоматы и будет ли возможность подвозить к ним наличные. Город, как и Торецк, тоже постоянно подвергается обстрелам, а воздушная тревога здесь звучит практически круглосуточно.