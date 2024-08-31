З понеділка тільки через банкомат: Приват і Ощад закривають відділення в цілому місті

Останнім часом особливо напруженою залишається ситуація у Донецькій області. Росіяни наступають й їм вдається захоплювати нові території. Наразі у дуже небезпечному становищі місто Покровськ. Звідти наполегливо рекомендують місцевим евакуюватися. Ба більше в місті масово закриваються різноманітні комерційні організації, а з 2 вересня припинять роботу й всі банки. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

В місті працюватимуть лише банкомати

Філашкін заявляє, що з понеділка банки в місті більше не працюватимуть, а місцеві зможуть скористуватися лише банкоматами, однак і їхня повноцінна робота під великим питанням.

“До кінця тижня в місті Покровськ працюють ще банківські установи. З понеділка будуть працювати лише банкомати. Це стосується і всіх інших служб, які надають послуги нашому населенню“, заявляє Філашкін.

Ідентична ситуація й у Торецьку. В обох містах сумарно залишається трохи більш як 40 тисяч людей.

“Зараз у місті Покровськ залишається 38 тисяч людей, і 1900 дітей. Хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в громаді було більше 80 тисяч людей та 13 тисяч дітей. Люди виїжджають“, — розповів Вадим Філашкін.

Щодо Торецька, то тут наразі налічується близько 2000 осіб, яких теж наполегливо просять евакуйовуватись у більш віддалені від фронту регіони.

“В Торецьку зараз залишилось близько двох тисяч людей. Ворог кожного дня намагається проходити диверсійними групами, Сили оборони їх з міста вибивають. Завезти гуманітарну допомогу в місто Торецьк майже неможливо. Всі під’їзні шляхи прострілюються. Завозимо гуманітарку тільки вночі, якщо дозволяє безпекова складова”, – підсумовує начальник ОВА.

У зв’язку з цим мешканців Покровська радять заздалегідь подбати про зняття готівки, адже невідомо скільки часу працюватимуть банкомати та чи буде можливість підвозити до них готівку. Місто, як і Торецьк теж постійно піддається обстрілам, а повітряна тривога тут звучить практично цілодобово.