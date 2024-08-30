НБУ ввел новые правила расчета наличными в магазинах: посмотрите в кошельки

Согласно разным статистическим данным украинцы чаще рассчитываются за покупки в магазинах банковскими карточками. Однако все еще остается немалый процент людей, которые рассчитываются наличными. Так вот, им будут интересны новые обновления от Национального банка Украины. Теперь покупатели имеют больше прав, и могут уже с сегодняшнего дня ими пользоваться.

Покупатели могут отказаться от некачественной налички

В первую очередь, обновления касаются качества наличных средств. Допустим, если вы рассчитываетесь наличными и вам дают сдачу, то вы можете отказаться от купюр, которые по вашему мнению слишком старые или изношенные. Кассир в свою очередь должен заменить вам купюру, а деньги, которые в неположенном состоянии впоследствии во время инкассаций передаются в банк и будут утилизированы.

Если покупатель дает продавцу изношенную купюру, то он должен ее принять если конечно эта купюра не фальшивая.

«Поручили субъектам хозяйствования при предоставлении услуги «наличные деньги на кассе» выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности. Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой к обслуживающим банкам, – говорится в сообщении НБУ.

Все это делается для того, чтобы постепенно очищать обращение от некачественных банкнот и заменять их купюрами нового образца и с обновленной защитой, которую сложно подделать.

Второе правило касается наличия в кассе разной налички. Не может быть такого, что продавец отказывается принимать у покупателя купюру, потому что у него нет сдачи. Это не проблема покупателя, и владелец магазина или его администратор должны позаботиться, чтобы в кассе всегда было достаточно средств. Если же продавец отказывается принимать ваши деньги, вы можете написать на него жалобу.