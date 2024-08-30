НБУ запровадив нові правила розрахунку готівкою в магазинах: подивіться в гаманці

Згідно з різними статистичними даними українці частіше розраховуються за покупки в магазинах банківськими картками. Однак, все ще залишається чималий відсоток людей, які розраховуються готівкою. Так от, їм будуть цікавими нові оновлення від Національного банку України. Відтепер покупці мають більше прав, й можуть вже від сьогодні ними користуватися.

Покупці можуть відмовитися від неякісної готівки

В першу чергу, оновлення стосуються якості готівкових коштів. Допустимо, якщо ви розраховуєтесь готівкою і вам дають решту, то ви можете відмовитись від купюр, які на вашу думку є надто старими, чи зношеними. Касир своєю чергою має замінити вам купюру, а гроші, які у неналежному стані згодом під час інкасацій передаються у банк і будуть утилізовані.

Натомість якщо покупець дає продавцю зношену купюру, то він повинен її прийняти якщо звісно ця купюра є не фальшивою.

“Доручили суб’єктам господарювання під час надання послуги “готівка на касі” видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків,– йдеться в повідомленні НБУ.

Все це робиться задля того, аби поступово очищати обіг від неякісних банкнот та замінювати їх купюрами нового зразка й з оновленим захистом, який складно підробити.

Друге правило стосується наявності у касі різної готівки. Не може бути такого, що продавець відмовляється приймати у покупця купюру, тому що в нього немає решти. Це не проблема покупця, й власник магазину або ж його адміністратор повинні подбати аби в касі завжди було достатньо коштів. Якщо ж продавець відмовляється приймати ваші гроші ви можете написати на нього скаргу.