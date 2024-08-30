Флористы поделились рядом лайфхаков, с которыми букеты не будут увядать очень долго

Покупая цветы, или получая букет в подарок, хочется любоваться им как можно дольше. Самое большое разочарование – это когда цветы увядают или просто теряют свежий вид уже на следующий день, а такое довольно часто бывает.

В лучшем случае букет может простоять три дня, а если простоит неделю, это уже считается настоящим успехом. Однако флористы уверяют, что цветы могут не терять свежести и значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Специалисты поделились рядом лайфхаков, следуя которым, вы будете наслаждаться своим букетом максимально долго.

Вот, что нужно знать

Получив букет в первую очередь сделайте следующее:

Снимите абсолютно всю упаковку. Да, иногда упаковка очень красивая, однако ее лучше убрать, а также развязать цветы, если они связаны лентой. Обрежьте стебли. Обрезайте их под углом 45 градусов, тогда цветы смогут хорошо поглощать воду. Для обрезки цветов используйте чистые инструменты, а сами цветы поместите в чистую, свежевымытую вазу – это важно. Сорвите лишние листья. Некоторые срывают абсолютно все листья со стеблей, однако это не обязательно. Достаточно сорвать те листья, которые достают до воды и еще пару сантиметров выше. Выберите подходящую по размеру вазу. Цветам не должно быть тесно – это главный критерий. Помещайте цветы только в прохладную воду – идеально если она комнатной температуры. Ни в коем случае не берите теплую. Не помещайте букет под прямые солнечные лучи, а также возле отопительных приборов. Хотя это зависит от каждого цветка индивидуально. К примеру, пионам комфортно при температуре 16 градусов тогда как подсолнухи любят много солнца и тепла.

Также нужно хотя бы через день менять воду и каждый раз подкармливать ее. Это могут быть специально купленные порошки или подручные средства, как уксус или таблетка аспирина.