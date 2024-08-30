Флористи поділилися низкою лайфхаків з якими букети не будуть в’янути дуже довго

Купуючи квіти, чи отримуючи букет у подарунок хочеться милуватися ним якомога довше. Найбільше розчарування — це коли квіти в’януть або просто втрачають свіжий вигляд вже на наступний день, а таке досить часто буває. В кращому випадку букет може простояти три дні, а якщо простоїть тиждень, то це вже вважається справжнім успіхом.

Однак флористи запевняють, що квіти можуть не втрачати свіжості й значно довше, якщо правильно за ними доглядати. Спеціалісти поділилися низкою лайфхаків дотримуючись яких, ви насолоджуватиметесь своїм букетом максимально довго.

Ось, що потрібно знати

Отримавши букет в першу чергу зробіть наступне:

Зніміть абсолютно все упакування. Так, інколи упаковка дуже красива, однак її краще прибрати, а також розв’язати квіти, якщо вони зв’язані стрічкою. Обріжте стебла. Обрізуйте їх під кутом 45 градусів тоді квіти зможуть добре поглинати воду. Для обрізання квітів використовуйте чисті інструменти, а самі квіти помістіть у чисту, свіжовимиту вазу — це важливо. Зірвіть зайве листя. Дехто зриває абсолютно все листя зі стеблин, однак це не обов’язково. Достатньо зірвати те листя, яке дістає до води й ще пару сантиметрів вище. Виберіть відповідну за розміром вазу. Квітам не повинно бути тісно — це головний критерій. Поміщайте квіти лише у прохолодну воду — ідеально якщо вона кімнатної температури. В жодному разі не беріть теплу. Не поміщайте букет під пряме сонячне проміння, а також біля опалювальних приладів. Хоча це залежить від кожної квітки індивідуально. Наприклад, півоніям комфортно при температурі 16 градусів тоді як соняхи полюбляють багато сонця та тепла.

Також потрібно бодай що через день змінювати воду й кожного разу підживлювати її. Це можуть бути спеціально куплені порошки, або ж підручні засоби, як от оцет або таблетка аспірину.