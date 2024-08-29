З вересня в АТБ зміняться умови здійснення покупок: клієнтам повернуть частину грошей

У прес-службі компанії АТБ повідомили, що з початком осені мережа супермаркетів змінить умови обслуговування клієнтів. Купувати в АТБ стане ще вигідніше, адже клієнтам повертатимуть частину коштів, витрачених на покупки.

З 2 вересня в АТБ почне діяти програма «Національний кешбек». Завдяки цій кешбек-програмі українці зможуть добряче зекономити. Хоча кешбек діятиме не на всю представлену у супермаркеті продукцію, а лише на певні категорії товарів.

Яку вигоду отримають клієнти АТБ

Експериментальна програма «Національний кешбек», до якої приєднується АТБ-Маркет, полягає на популяризації продуктів харчування та інших товарів українського виробництва. Купуючи українські товари в АТБ, клієнти супермаркету будуть отримувати кешбек, розмір якого складатиме аж 10% від вартості придбаного товару.

Таким чином АТБ стане майданчиком, де українці матимуть можливість ознайомитися з якісними товарами української харчової промисловості, поступово відмовляючись від закордонних альтернатив.

Кешбек діятиме не тільки в АТБ

Крім супермаркетів мережі АТБ, придбати українські товари з гарантованим кешбеком українці зможуть й у інших супермаркетах країни. Як зазначила Наталія Петрівська, директорка Ukrainian Food Retail Alliance, програма «Національний кешбек» з вересня запрацює у:

«Сільпо»;

«Varus»;

«Novus».

Всі ці мережі супермаркетів з вересня пропонуватимуть ще більше українських товарів, забезпечуючи клієнтам найвигідніші умови їх придбання.

Куди буде надходити кешбек

Згідно з правилами програми «Національний кешбек» кошти, які супермаркети повертатимуть своїм клієнтам за придбані товари українського виробництва, будуть надходити на віртуальні банківські картки. Зокрема у ПриватБанку вже анонсували можливість оформлення таких карток.

Отримати віртуальну картку, яка згодиться для нарахування кешбеку в рамках програми «Національний кешбек», можна буде з 2 вересня. Не виключено, що незабаром й інші банки запропонують спеціальні електронні картки для нарахування коштів, отриманих під час дії національної кешбек-програми.