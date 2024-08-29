Українці можуть отримати нову виплату від ЄС: треба виконати 5 умов

Декотрим українцям з регіонів, що постраждали від бойових дій, Європейський Союз може виплатити допомогу в розмірі до 5 тис. євро. Йдеться про власників мікробізнесу, які через війну зазнали значних збитків. Отримані кошти вони зможуть використати на відновлення виробничих потужностей своїх підприємство.

Мешканці яких регіонів мають право на гроші від ЄС

Згідно з умовами програми «Гранти від EU4Business для мікробізнесу», яка фінансується не лише Європейським Союзом, а й урядом Німеччини, отримати мікрогрант можуть власники підприємств з таких регіонів України:

Дніпропетровська область;

Донецьк та Донецька область;

Запоріжжя;

Київська область;

Луганщина;

Сумщина;

Миколаївщина;

Херсонщина;

Харківщина;

Чернігівщина;

Одещина.

Тобто взяти участь у конкурсі на отримання гранту можуть усі власники мікробізнесу із окупованих областей, а також населених пунктів, які були під тимчасовою окупацією або постійно страждають від масованих ракетних атак.

Які вимоги потрібно виконати, щоб отримати гроші

Бізнесмени, які хочуть поборотися за матеріальну допомогу від ЄС, мають відповідати низці вимог. А саме:

мати дохід, менший за 2 млн євро в рік;

мати до 10 працівників;

мати незаплямовану кредитну історію;

не мати жодних заборгованостей перед бюджетом України;

не бути отримувачами міжнародної технічної допомоги з 1 лютого 2022 року.

Усі власники бізнесів, що відповідають даним вимогам, мають високі шанси отримати до 230 тис. грн на «перезавантаження» своєї справи.

Як стати учасником конкурсу

Щоб стати претендентом на отримання допомоги від ЄС українці-власники мікробізнесу, що відповідає всім переліченим вимогам, повинні виконати наступні дії:

Зайти на сайт програми та заповнити спеціальну заявку (з 2 по 30 вересня). Вказати у заявці інформацію про показники роботи свого підприємства до та під час війни. Зазначити, як саме вони планують використати кошти, отримані у рамках програми (не можна буде змінити після отримання гранту).

Як відбиратимуть переможців

Гроші на розвиток бізнесу сумі 5 тис. євро отримають лише 100 підприємств, які будуть відібрані за наступними критеріями:

ступінь постраждалості від бойових дій;

напрямок економічної діяльності;

раціональність використання гранту;

знаходження бізнесу на території деокупованих областей;

наявність працівників, що мають інвалідність чи є ветеранами.

Гроші на розвиток бізнесу підприємці отримають у гривнях на свої рахунки у Ощадбанку чи ПриватБанку. Гроші мають бути використані виключно на налагодження роботи підприємства та відновлення його виробничих потужностей.