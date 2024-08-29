В 2025 році деяким українцям підвищать пенсійний вік: хто не зможе вийти на пенсію в 60 років

В Україні у наступному 2025 році в черговий раз підвищать вимоги щодо виходу на пенсію. Зокрема збільшиться кількість років стажу, які треба відпрацювати, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

Які умови виходу на пенсію у 60 років

Зараз в Україні можна оформити пенсію у віці 60 років, якщо громадянин має стаж від 31 року. Проте у 2025 році цей показник збільшиться рівно на 12 місяців. Таким чином українці, яким наступного року виповниться 60-т, зможуть вийти на заслужений відпочинок тільки маючи за плечима 32 роки трудового стажу.

Збільшиться норма стажу і для українців, яким у 2025 році виповниться 63 роки. Такі громадяни зможуть оформити пенсію маючи вже не 21, а 22 роки стажу.

Що ж стосується людей похилого віку, яким у 2025-у буде 65 років, їм дозволять вийти на пенсію маючи всього лише 15 років стажу.

Щорічне збільшення норми стажу для українців пенсійного віку відбувається згідно з рішенням, ухваленим урядом ще в 2017 році. Щороку мінімальний стаж для виходу на пенсію для них збільшується рівно на 12 місяців.

Чи будуть в Україні підвищувати пенсійний вік

Наразі в Україні відмовилися від ідеї про підвищення пенсійного віку. Щороку збільшується лише мінімальний стаж для виходу на пенсію.

При цьому всі громадяни виходять на заслужений відпочинок не пізніше, ніж у 65 років. Таким чином українці починають отримувати пенсію значно раніше, ніж їх однолітки з будь-якої іншої країни Європи.

Українці не встигають пожити на пенсію

Вихід українців на пенсію у більш ранньому віці, ніж більшість європейців, складно назвати перевагою. Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) через високу смертність, дуже мала частина наших громадян встигає прожити на пенсії більше 10 років. Наприклад, станом на 2021 рік більшість чоловіків похилого віку не доживали навіть до 70-ти, тоді як жінки жили у середньому до 74,4 року.

Чому в Україні не можуть забезпечити гідну пенсію

За даними того ж таки ОЕСР із 2019 до 2023 року кількість громадян, що стали пенсіонерами у віці до 60 років зменшилася з 25% до 11%. Натомість кількість українців, що отримували пенсійні виплати після 60-ти навпаки збільшилась із 0,5% до 14%. Але це сталося лише завдяки підвищенню вимог до стажу.

Та незважаючи на те, що число пенсіонерів в Україні поступово зменшується, з 2020-го по 2024-й – майже на 1 млн, їх все одно складно забезпечити достойною пенсією. Адже беручи до уваги масову еміграцію працюючого населення, що набрала катастрофічних темпів під час війни, в Україні у 2024 році на 1 пенсіонера припадає 1 працюючий. У нормі ж працюючих громадян повинно бути принаймні утричі більше ніж пенсіонерів.