Коли потрібно оновити свій військовий квиток у «Резерв+»: залишились лічені місяці

У Кабміні прийняли рішення щодо терміну використання електронних військово-облікових документів. Мова про військовий квиток, що міститься у додатку «Резерв+».

Який термін дії електронного військового квитка

Згідно з Постановою уряду № 721, прийнятою 18 червня 2024 року, термін дії електронного військового квитка складатиме рівно один рік. Тобто за умов загальної мобілізації українцям призовного віку потрібно щороку оновлювати свої дані в додатку «Резерв+».

Крім того урядовці підтвердили, що електронний військово-обліковий документ матиме таку ж саму юридичну силу, що й паперовий. Тож електронний військовий квиток із QR-кодом можна буде пред’являти працівникам ТЦК нарівні із оригіналом.

Завдяки такому рішенню уряду українцям призовного віку більше не доведеться усюди носити з собою оригінал військового квитка, ризикуючи загубити його. Тепер вони можуть просто показати представнику ТЦК свій свій військово обліковий документ за допомогою смартфона.

Як згенерувати військовий квиток у «Резерв +»

Щоб отримати електронний військово-обліковий документ, достатньо виконати кілька простих кроків:

Відкрити на своєму смартфоні додаток «Резерв+». Оновити свої особові дані в додатку. Отримати документ із QR-кодом, натиснувши на значок «…» справа під документом. Завантажити військовий квиток у форматі PDF.

Після цього документ можна роздрукувати, відправити в електронному вигляді собі на пошту чи в месенджер, або ж зберегти на Google-диску. Зберігаючи електронний військовий квиток на різних онлайн-ресурсах чи електронних носіях його власник може убезпечити себе від втрати військово-облікового документа у випадку поломки чи викрадення смартфону.

Електронний військово-обліковий документ можна пред’являти не тільки працівникам військомату чи представниками правоохоронних органів. Маючи ту ж саму юридичну силу, що й оригінал, електронний військовий квиток стане в пригоді також під час прийому на роботу або користування послугами ЦНАПу.