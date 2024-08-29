Повар розповів про три секретні інгредієнти, які повністю змінять смак звичайних макаронів

Макарони — це чи не найпопулярніший гарнір серед українців. Їх полюбляють як дорослі, так і діти. Це ситно, смачно, універсально, швидко та просто. До макаронів можна докупити сосиски, зробити якусь підливу і вуаля — перед вами повноцінна смачна вечеря.

Однак інколи макарони починають набридати, проїдаються й не смакують навіть з найсмачнішими приправами та додатками. В такому випадку саме час застосувати деякі секретні інгредієнти, які повністю змінять смак будь-яких макаронів. Цими секретами діляться професійні кухарі, тож радимо взяти їх на замітку.

Інгредієнтів всього декілька

Інгредієнтів декілька й використовувати їх можна як разом, так і поодинці. Ось, кілька варіантів приготування макаронів по-новому:

З додаванням морської солі. Виявляється саме морська сіль обволікає макарони й по-перше, вони не злипатимуться, а по-друге, не будуть прісними та пересушеними. Залежно від об’єму каструлі додати можна ложку або й більше такої солі. Олія. Напевно багато господинь додають соняшникову олію в кип’ячу воду, щоб макарони не злипалися. А якщо ви поекспериментуєте й додасте оливкову, або, наприклад, гарбузову олію, то отримаєте ще й пікантні нотки смаку та аромату. Лавровий лист та цибулину. Їх додають у воду коли варять бульйон. Додавши їх при варінні макаронів вийде так наче вони готувалися не у звичайній воді, а у бульйоні. Це позитивно вплине на аромат та смак макаронних виробів.

Також, можна експериментувати з підливами. Відмінно макарони смакують не лише з м’ясом, чи сиром, а й з грибами. Не обов’язково шукати дорогі білі гриби, можна обійтися звичайними печерицями, підсмажити їх з цибулькою на олії й додати до макаронів.