С 1 сентября школьников ждет новая система оценивания знаний: как теперь будут выставлять оценки?

В последние несколько лет школьная система образования получила немало изменений. В первую очередь появилась НУШ, а вместе с ней и немало новых правил. Например, электронные дневники, отсутствие оценок в начальных классах и многие другие нововведения к которым ученики и родители едва начали привыкать. Однако расслабляться не стоит, ведь перемены еще не закончились. С 1 сентября ученики 5, 6, 7, 8 и 9 классов будут получать оценки по-новому. Система оценивания будет изменена согласно новым рекомендациям от Министерства образования и науки Украины.

Будет 12-балльная система и четыре уровня знаний

Учащихся будут оценивать по 12 бальной системе, однако баллы будут делиться на четыре категории и каждая категория будет означать, что ученик обладает, например, начальным или достаточным уровнем знаний.

Выглядит это так:

Начальный уровень – это 1, 2 и 3 балла. Средний уровень – это 4, 5 и 6 баллов. Достаточный уровень – это 7, 8 и 9 баллов. Высокий уровень – это 10, 11 и 12 баллов.

Также у каждого балла будет детальная расшифровка. Все баллы будут вноситься в специальное “Свидетельство достижений ученика или ученицы”. Каждая школа имеет за собой право несколько изменять вид и наполнение данного документа, однако он в любом случае будет состоять из двух частей.

В одной из частей учитель будет расписывать, как ученик или ученица смогли изучить предмет, что им удается лучше, а что хуже. Оценок в этой главе не будет, а только текстовая информация. Например, учитель может написать, что ученик/ученица требуют внимания и помощи или наоборот имеют высокие успехи.

Во второй части будут баллы за каждый предмет, которые будут меняться каждый семестр. Также по итогам четырех семестров будут выведены годовые баллы.