Економічне бронювання зможе отримати значно більша частина українців: названо умови

Протягом останнього року отримати економічне бронювання військовозобов’язаним чоловікам стало значно простіше. Зокрема суттєво скоротили процес розгляду документів. Якщо на початку війни бюрократичний процес тривав місяцями, то зараз розглянути запит від підприємств уповноважені органи повинні протягом 25 робочих днів. Однак все ще економічна броня — це дуже рідкісне явище. Її можуть отримати працівники підприємств, що сплачують великі податки й є критично важливими для економіки, або компаній, що виготовляють критично важливі продукти або товари військового призначення. Однак, невдовзі все може змінитися. Економічне бронювання зможе отримувати значно більша кількість осіб й для цього потрібно буде виконати не складні умови.

Запрацює нова програма “Воюй або працюй”

В Уряді наразі розробляють нову модель бронювання. Кажуть, що на третій рік війни не повинно бути українців, які не роблять жодного вкладу для держави. Якщо військовозобов’язана особа не воює, вона повинна працювати й сплачувати податки тим самим підтримуючи економіку.

Якщо нову модель економічного бронювання буде затверджено, то отримати відстрочку зможуть ті в кого зарплата не нижча ніж 34 500 — 35 000 гривень. В Уряді зазначають, що подібне нововведення повинно призвести до ряду позитивних змін:

Вивести значну частину доходів з тіні. І працівники й роботодавці будуть зацікавлені в тому, щоб люди отримували офіційну зарплату й на її основі мали відстрочку. Наповнити бюджет. За попередніми підрахунками до державного бюджету може поступати додаткових 10 мільярдів гривень щомісяця. Підтримати економіку та підприємства. Велика кількість компаній відчувають значний дефіцит кадрів, особливо ті де є багато вакансій, котрі займа ють чоловіки. Отримуючи зарплату вищезазначеного рівня їхні працівники зможуть отримати бронювання та залишатися на робочому місці.

Наразі достеменно невідомо, чи наберуть чинності ці нововведення, і якщо так, то коли саме.