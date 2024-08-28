З 1 вересня на школярів чекає нова система оцінювання знань: як тепер виставлятимуть оцінки?

Останні кілька років шкільна система освіти отримала чимало змін. В першу чергу з’явилася НУШ, а разом з нею й чимало нових правил. Наприклад, електронні щоденники, відсутність оцінок у початкових класах, та багато інших нововведень до котрих учні й батьки ледь почали звикати. Однак розслаблятися не варто, адже зміни ще не закінчилися. З 1 вересня учні 5, 6, 7, 8 і 9 класів отримуватимуть оцінки по-новому. Система оцінювання буде зміненою згідно з новими рекомендаціями від Міністерства освіти та науки України.

Буде 12-бальна система та чотири рівні знань

Учнів оцінюватимуть за 12 бальною системою, однак бали ділитимуть на чотири категорії й кожна категорія означатиме, що учень володіє, наприклад, початковим, або достатнім рівнем знань.

Виглядатиме це так:

Початковий рівень — це 1, 2 і 3 бали. Середній рівень — це 4, 5 і 6 балів. Достатній рівень — це 7, 8 і 9 балів. Високий рівень — це 10, 11 і 12 балів.

Також кожен бал матиме детальне розшифрування. Всі бали вноситимуться у спеціальне “Свідоцтво досягнень учня чи учениці”. Кожна школа має за собою право трохи змінювати вигляд та наповнення даного документа, однак він в будь-якому випадку складатиметься з двох частин.

В одній з частин вчитель буде розписувати те, як учень чи учениця змогли вивчити предмет, що їм вдається краще, а що гірше. Оцінок в цьому розділі не буде, а лише текстова інформація. Наприклад, учитель може написати, що учень/учениця вимагають уваги та допомоги, або ж мають високі успіхи.

В другій частині будуть бали за кожен предмет, які змінюватимуться кожного семестру. Також за підсумками чотирьох семестрів буде виведено річні бали.