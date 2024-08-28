В Украине приступят к строительству еще одной АЭС: уже известно, где она будет находиться

В Энергоатоме сообщили, что в Украине планируется строительство еще одной АЭС, которая будет состоять из четырех энергоблоков. Мол, это входит в утвержденную энергетическую стратегию Украины. Согласно ей, новая АЭС, а может и не одна, должна появиться в Украине до 2050 года. Все для того, чтобы увеличить мощности отечественной атомной энергетики.

Новая АЭС будет в Черкасской области

Уже известно, что новая АЭС будет расположена в городке Орбита Черкасской области. По словам представителей Энергоатома, депутаты Чигиринского горсовета путем голосования позволили выделить земельный участок под строительство. Для этого проекта рассматривались разные городки, однако Орбита оказалась самым перспективным городом. Вместе со строительством город планируют еще больше развивать, делать его более современным и прогрессивным, как и другие города, в которых расположены АЭС.

К слову, город Орбита уже рассматривали когда-то, как потенциальный комплекс, где будут жить работники будущей Чигиринской АЭС, но после аварии в Чернобыле проект был остановлен.

Кроме строительства абсолютно новой АЭС в Орбите, этим летом планируют начать и строительство четырех новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. По словам руководителя Энергоатома, это должно было бы компенсировать те объемы энергии, которые Украина недополучает из-за временной оккупации Запорожской АЭС.

Какая ситуация с электроэнергией сейчас?

После последней массированной ракетной атаки в Украине снова ввели почасовые отключения света, а в некоторых областях даже действовали экстренные. Все потому, что враг снова целился по критической инфраструктуре. В настоящее время неизвестно, как часто и насколько долго могут выключать свет. Украинцам настоятельно рекомендуют экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы: с 19:00 до 22:00.